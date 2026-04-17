越南航空市场供应充足 乘客有多种飞行选择

越通社河内——2026年雄王祭祖假期及4·30和5·1日假期，越南航空运输市场呈现积极态势，订座需求在整个假期分布相对均衡，未出现大范围局部运力超载现象。



尽管中东冲突影响航空燃料价格，但在越南政府灵活调控以及建设部关于削减燃料税费和基础设施成本的指导下，节假日航空市场仍稳定运行，未出现大范围票源短缺现象。



在假期的前几天（4月25、26日及29、30日），从河内和胡志明市飞往各地的旅游航线预订率普遍处于较低水平，空余座位相对充裕。值得注意的是，在胡志明市-河内等主干航线上，客座率仅约20-40%，表明各家航空公司的供应能力基本能够很好地满足市场需求。



然而，一些飞往特定旅游目的地的航线客座率高达90%，主要集中在胡志明市-绥和、胡志明市-昆岛、河内-绥和、河内-朱莱以及河内-同海等航段。相反方向，假期末期当乘客返回大城市，尤其是胡志明市时，出行需求逐渐增加。尽管如此，从各地飞往河内和胡志明市的总体预订率并不高，仅昆岛-胡志明市和同海-河内等少数航段达到80%以上。



在票价方面，假期初期（4月25-29日），河内-胡志明市航段的经济舱票价普遍在每张约360万至420万越盾之间。其中，越南航空和越竹航空票价约为390-420万越盾；越捷航空为320-390万越盾；越旅航空为330-380万越盾。这一价格相当于2026年春节假期额水平，较2025年同期略有上涨约8-10%。



在旅游航线上，票价在节前几日维持高位。（完）

越通社