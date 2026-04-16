经济

商品房供应大幅减少，保障性住房发力提速

2026年第一季度，房地产市场呈现出截然不同的走势，商业性住房供应量持续大幅减少，而保障性住房在系列扶持政策的推动下开始发力提速。越南建设部发布的数据显示，市场正进入明显的两极分化阶段——一方面是长期面临的供应短缺压力，另一方面则是市场对通过保障性住房计划实现重新平衡的殷切期待。

由乐鸿福投资发展股份公司作为投资方、位于兴安省美豪坊的保障性住房区已正式投入使用。图自越通社
由乐鸿福投资发展股份公司作为投资方、位于兴安省美豪坊的保障性住房区已正式投入使用。图自越通社

越通社河内——2026年第一季度，房地产市场呈现出截然不同的走势，商业性住房供应量持续大幅减少，而保障性住房在系列扶持政策的推动下开始发力提速。越南建设部发布的数据显示，市场正进入明显的两极分化阶段——一方面是长期面临的供应短缺压力，另一方面则是市场对通过保障性住房计划实现重新平衡的殷切期待。

供应量减少，价格依然高企

今年年初以来，新房地产项目的供应量持续大幅收缩。全省仅有51个涉及商业住宅、土地储备及旅游度假的项目投资方案获批；其中，商业住宅项目39个，相当于2025年第四季度的 49.4%。

这一跌幅证明，尽管已出台多项化解政策，但法律程序和投资手续方面的长期困难依然存在。旅游度假地产也呈现停滞态势，获批项目仅8个，约为上一季度的 88.9%。

住宅与房地产市场管理局副局长黄秋恒评论道：“尽管已完工项目的供应有所改善，但仍不足以弥补新开工项目数量的下滑。市场继续陷入一级市场供应短缺的状态，尤其是在各大城市。”

由此，房地产价格依然维持在高位。据建设部称，许多地方的物价水平基本稳定，但尚未出现下降迹象。在河内、胡志明市和庆和省等重点市场，房价较上季度上涨约 2%；而岘港和同奈省的涨幅则超过 1%。

值得注意的是，这一价格上涨势头在市场流动性出现停滞迹象的背景下出现。全国房地产成功交易总量约115650宗，仅相当于2025年第四季度的76.4%。

保障性住房发力提速，市场重新平衡可期

在商业住房供应持续收缩的背景下，保障性住房成为市场的亮点。自2026年初以来，政府及各部委密集出台多项政策，旨在持续推动保障性住房的发展。

值得关注的是，相关法令和决议的发布，重点解决了土地、土地使用费以及保障性住房开发机制等方面的瓶颈。这被视为重要的法律基础，有助于疏通资金流并激发企业积极参与的动力。

针对这一趋势，许多专家认为，在商业住房遭遇困难的背景下，保障性住房正成为帮助市场维持流动性的“重要支柱”。如果能按进度落实并精准覆盖目标受众，保障性住房不仅能解决民生问题，还将有助于市场的长期稳定。

许多地方同步推进保证性住房建设将产生积极的连锁反应。然而专家指出，仍需建立更具吸引力的机制来吸引企业参与。“利润空间较低导致许多开发商仍持观望态度。因此，需要增加信贷、税收和土地储备等方面的优惠政策，以确保保障性住房可持续发展。”

商业公寓供应放缓与保证性住房增长势头并存，表明房地产市场正处于重构过程中。如果各项政策能得到高效的落实，保障性住房将不仅是权宜之计，而将成为推动未来几年市场更加健康、稳定和可持续发展的重要动力。（完）

越通社
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从决议到实践

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