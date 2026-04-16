广宁省推动与美国伙伴在海港及海运领域的战略合作

越通社广宁——4月16日，广宁省建设厅与美国东北海事学院在广宁省人民委员会总部正式签署关于蜜蜂—鸿蔑（Con Ong – Hòn Nét）港区及广宁海运倡议战略合作的谅解备忘录。这是旨在实现当地可持续海洋经济发展目标和建设智慧海洋生态系统的重要一步。



此次签署仪式标志着战略合作关系的开端，有望为广宁省未来物流基础设施和海洋经济创造新的突破。



出席并指导签署仪式的有广宁省人民委员会主席裴文慷和美国东北海事学院院长埃里克·达维茨基。



在签署仪式上，裴文慷强调，蜜蜂—鸿蔑港区被确定为重要的国际贸易门户，不仅对当地乃至对整个北部地区都具有战略意义。与美国东北海事学院——一家具有能力和一流信誉的机构——合作，将有助于提高港口系统的运营质量，同时深化越南与美国之间的全面战略伙伴关系，特别是在经济、贸易和投资合作领域。



广宁省承诺将陪伴、携手并为美国东北海事学院及美国伙伴营造最透明、便利的投资营商环境；同时坚信蜜蜂—鸿蔑港口项目将早日成为现实，成为广宁省及越南北方地区新的增长动力，成为未来国际海运的目的地。



美国东北海事学院院长埃里克·R·达维茨基对广宁省领导的战略视野印象深刻，这一视野既着眼于强劲的经济发展，同时又重点关注可持续发展和海洋环境保护。签署的合作谅解备忘录是长期合作进程的开端，将成为该地区海洋经济发展的重要一步，同时有助于增进越美两国之间的理解、信任与合作。（完）

根据谅解备忘录，双方同意在四个重点领域开展合作。具体包括：第一，研究投资海港及中转港基础设施（集中于蜜蜂—鸿蔑区域），涵盖深水港构想、港口及物流生态系统规划、中转码头与驳船整合、建设海上支持基地构想、保税仓库及物流系统、海事服务及工业区。第二，通过智慧港口架构和数字孪生模型研究海运数字化转型，包括智慧港口架构、海洋数字孪生模型、船舶交通调度优化、港口社区系统、贸易与海关数据便利化、环境与排放监测系统。第三，研究环境保护解决方案，实现可持续海洋经济发展。第四，推动国际投资促进。



合作的核心目标是将蜜蜂—鸿蔑港口发展成为国际水准的绿色港口，按照智慧港口模式运营，集成现代物流系统、海上支持工业及服务业。此外，双方还关注按照广宁省的导向，研究减排、生物多样性保护及绿色物流路线图的解决方案。



该谅解备忘录有效期为三年。在实施过程中，广宁省建设厅将作为协调牵头单位，协助执行各项国家管理任务；而美国东北海事学院则负责研究合作执行的相关内容。