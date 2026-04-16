嘉莱省批准投资建设4个太阳能与风电项目

越通社嘉莱省——4月16日，嘉莱省人民委员会办公室表示，该省领导已决定批准由EMI投资股份公司、仁和1号风电股份公司及仁和2号能源股份公司组成的联合体作为实施仁和1号、1A号、2号太阳能发电厂项目及仁和3号风电发电场项目的投资方。上述四个项目总投资资金近万亿越盾，总装机容量达230兆瓦，位于伊亚勒乡及诸普赫乡部分区域。



具体，仁和1号、1A号及2号3个太阳能发电厂项目总占地面积近275公顷，位于伊亚勒乡，总装机容量为188兆瓦，预计每年可提供约34.57万兆瓦时的清洁电力，同时增加地方财政收入，为项目所在地居民创造就业机会；有助于提升工业生产总值，并为当地经济社会发展注入动力。



仁和3号风力发电场项目占地27.3公顷，位于伊亚勒乡及诸普赫乡部分区域，总装机容量为42兆瓦，旨在向国家电力系统提供可再生清洁能源，助力保障国家能源安全；满足全省经济社会发展用电需求，并减少电力输送过程中的损耗。



上述4个项目将于2026年11月开工建设，预计于2028年8月建成投运。（完）

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