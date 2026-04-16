经济

嘉莱省批准投资建设4个太阳能与风电项目

嘉莱省政府已决定批准由EMI投资股份公司、仁和1号风电股份公司及仁和2号能源股份公司组成的联合体作为实施四个太阳能发电厂和风电发电场项目的投资方。

附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社嘉莱省——4月16日，嘉莱省人民委员会办公室表示，该省领导已决定批准由EMI投资股份公司、仁和1号风电股份公司及仁和2号能源股份公司组成的联合体作为实施仁和1号、1A号、2号太阳能发电厂项目及仁和3号风电发电场项目的投资方。上述四个项目总投资资金近万亿越盾，总装机容量达230兆瓦，位于伊亚勒乡及诸普赫乡部分区域。

具体，仁和1号、1A号及2号3个太阳能发电厂项目总占地面积近275公顷，位于伊亚勒乡，总装机容量为188兆瓦，预计每年可提供约34.57万兆瓦时的清洁电力，同时增加地方财政收入，为项目所在地居民创造就业机会；有助于提升工业生产总值，并为当地经济社会发展注入动力。

仁和3号风力发电场项目占地27.3公顷，位于伊亚勒乡及诸普赫乡部分区域，总装机容量为42兆瓦，旨在向国家电力系统提供可再生清洁能源，助力保障国家能源安全；满足全省经济社会发展用电需求，并减少电力输送过程中的损耗。

上述4个项目将于2026年11月开工建设，预计于2028年8月建成投运。（完）

越通社
#嘉莱省 #太阳能发电厂 #风电发电场 #装机容量 嘉莱省
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