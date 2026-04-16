经济

越南与埃及加强化肥和化工领域合作

越南化工集团（Vinachem）总经理阮友秀近日率团对埃及进行工作访问，旨在加强双方在化工、化肥领域的合作。

越南化工集团代表团到访越南驻埃及大使馆。图自越通社
越南化工集团代表团到访越南驻埃及大使馆。图自越通社

越通社河内 ——越南化工集团（Vinachem）总经理阮友秀近日率团对埃及进行工作访问，旨在加强双方在化工、化肥领域的合作。

越通社驻开罗记者报道，越南化工集团14日与埃及Kayan国际贸易公司签署了战略合作谅解备忘录。Kayan公司在埃及磷矿开采和出口市场约占40%的份额。根据谅解备忘录，Kayan将向越南化工集团各化肥厂提供生产原料。

双方的合作不止于原料供应，Kayan公司还将帮助越南化工集团的优势产品（如化肥、化工品、电池、蓄电池和消费品）进入埃及及中东-北非市场。

双方期望这份谅解备忘录将为双方在磷矿供应及化肥、化工市场开发方面实现长期合作创造便利，进而加强两国间的经贸关系。

同日，越南化工集团代表团到访了越南驻埃及大使馆。越南驻埃及大使阮南阳在会见中高度评价化工集团拓展市场的努力，并强调大使馆愿陪伴、支持化工集团以及其他越南企业了解埃及市场、对接合作伙伴及在埃及开展业务。

2025年，越南化工集团从埃及进口了约41.5万吨磷矿，总价值约4000万美元。通过这份合作备忘录，该集团希望进一步扩大对这种原料的进口规模，预计年需求量为100万至150万吨。（完）

越通社
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