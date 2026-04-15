经济

发挥金融生态系统枢纽作用 保障两位数增长目标实现

在越南设定未来实现两位数GDP增长目标的背景下，为企业乃至整个经济体疏通资金渠道已变得前所未有的紧迫。由《投资者》杂志于4月13日下午在河内举办的 “40年革新：经济集团的引领作用”研讨会提出一个关键问题：不仅是资本规模，更重要的是如何以高效、可持续具有较强溢出效应的方式组织、引导和配置资金流。

研讨会现场。图自越通社
研讨会现场。图自越通社

越通社河内——在越南设定未来实现两位数GDP增长目标的背景下，为企业乃至整个经济体疏通资金渠道已变得前所未有的紧迫。由《投资者》杂志于4月13日下午在河内举办的 “40年革新：经济集团的引领作用”研讨会提出一个关键问题：不仅是资本规模，更重要的是如何以高效、可持续具有较强溢出效应的方式组织、引导和配置资金流。在经济迈入新发展阶段的背景下，增长不再仅依赖规模扩张，而是更多依托质量、技术和竞争力，因此金融体系也必须实现相应转型。金融体系从单纯的资金供给角色，逐步迈向生态系统联通模式，使金融主体、企业与资本市场在统一高效的体系中协同运行。

越南国家银行副行长阮玉警强调，“信贷机构体系始终与企业界并肩同行，实现突破，为企业群体、经济集团的发展以及整体经济体的增长作出重要贡献。”

回顾40年革新历程，银行体系始终在为经济体提供资金方面发挥着支柱性作用。信贷规模不断扩大，为促进生产经营发展、基础设施投资以及宏观经济稳定作出了重要贡献。

具体而言，截至2025年12月31日，银行体系共有127家信贷机构，总资产接近28900万亿越盾，较2024年底增长约22%，在近40年间增长近2000倍；融资规模较2024年底增长15.42%，在近40年间增长近1300倍。其中，部分大型银行规模显著，并在国际市场上拥有较高的评级和排名。

截至2025年底，经济体信贷余额约18600万亿越盾（约合人民币4.8万亿元），较2024年底增长19.07%，相当于国内生产总值（GDP）的144%。其中，对国内企业的信贷余额约占整个经济体信贷余额的48%，对各类经济集团和总公司的信贷余额约占7%。

此外，银行业已在全系统范围内加大推进科技应用和数字化转型，开发现代化支付产品和服务，为客户获取信贷资金创造更加便利的条件。

不仅如此，越南国家银行还灵活调控货币政策，在控制通胀、稳定宏观经济大盘的同时，为各类经济主体获取资金铺平道路。

上述举措使资金流即使在困难时期依然得以维持，保障对经济体的持续支持。

西贡—河内商业股份银行（SHB）副主席兼副总经理杜光荣表示，当前对金融体系的要求已不再局限于资金供给，还需发挥连接作用。他强调，“须构建能够整合资源，精准引导资金投向，并与经济增长动能协同发展的金融机构。”

2026—2030年阶段实现两位数增长目标，需要一个足够强大的金融基础来支撑各类增长动能。其中，国有经济集团和民营经济集团将发挥“火车头”作用，引领各行业、各领域及价值链的发展等。（完）

越通社
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