经济

土耳其成为越南清真产品的潜在市场

土耳其是越南在中东地区的首要贸易伙伴之一，也是越南商品进军中东和南欧市场的门户。

国际代表们参观了越南河内绿色合作社在2025年清真食品展览会上的展位。图自越通社
国际代表们参观了越南河内绿色合作社在2025年清真食品展览会上的展位。图自越通社

越通社河内——土耳其是越南在中东地区的首要贸易伙伴之一，也是越南商品进军中东和南欧市场的门户。2025年两国贸易额达近23亿美元，其中越南出口额超过18亿美元。截至2025年12月底，土耳其在越开展投资项目共49个，注册资本总额近17.54亿美元，在146个国家和地区中排名第24位，是中东-非洲地区在越的第二大投资来源国。目前，越南在土耳其开展一个投资项目，投资额为85万美元。

作为彼此在该地区内的首要贸易伙伴，两个经济体的互补性强，且均为连接各地区及多边组织的重要门户。越南一向重视与土耳其的关系，2023年2月，土耳其发生地震时，越南曾援助10万美元并派遣了救援队，助力土耳其应对地震灾害造成的影响。目前，两国正努力深化双边关系，促进民间交流、简化签证手续并在可再生能源、农业、数字化转型和科学技术等潜在领域扩大合作。

清真是一个潜在的领域。土耳其拥有庞大的穆斯林人口，既是重要的消费市场，也是清真产品加工中心；与此同时，越南正逐步确立其清真产品供应能力。

据世界清真峰会理事会主席尤努斯·埃特介绍，清真食品、化妆品、药品和旅游的需求正在快速增长。近年来，越南与土耳其在清真领域合作取得了显著进展。

在全球清真产品消费需求持续快速增长的背景下，越南高度重视发展清真生态体系，并将其视为战略方向之一。这不仅有助于开拓新的出口机遇，也有助于提升国家在全球价值链中的地位。越南政府正在实施多项支持计划，帮助企业提升生产能力、质量标准及清真认证水平，同时积极与国际组织合作，为越南商品进入全球穆斯林市场创造有利条件。其中，土耳其被视为越南清真产品最具潜力的市场之一。（完）

越通社
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