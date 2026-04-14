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东盟各国外长就中东局势举行第二次线上特别会议

东盟各国外长13日就中东局势举行第二次线上特别会议，就东盟在应对中东复杂多变局势的措施交换了意见。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席会议。

东盟各国外长13日就中东局势举行第二次线上特别会议。图自越通社
东盟各国外长13日就中东局势举行第二次线上特别会议。图自越通社

越通社河内——东盟各国外长13日就中东局势举行第二次线上特别会议，就东盟在应对中东复杂多变局势的措施交换了意见。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席会议。

会议期间，各国外长对中东地区局势对能源安全、粮食安全及东盟公民安全产生多维影响表示担忧，并强调要巩固团结，发挥东盟中心作用并坚持东盟共同立场。

会议强调了各国根据国际法、《联合国宪章》、《东盟宪章》及《东南亚友好合作条约》（TAC）通过和平方式解决争端、尊重主权与领土完整的重要性。此外，会议强调了在霍尔木兹海峡等地根据包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法确保航行和飞越安全及自由的重要性。

为应对中东冲突对地区产生的多维影响，各国外长一致认为东盟需增强经济与能源坚韧及自主能力，高效发挥《东盟石油安全协议》（APSA）、东盟电网（APG）及跨东盟天然气管道（TAGP）等现有机制的作用。在领事保护方面，各国外长再一次强调在危机情况下相互支持与紧急协调的承诺。

黎怀忠在发言时指出，此次冲突是东盟审视并调整战略，以迈向建立坚韧且可持续共同体的契机。他强调，东盟团结和东盟中心作用是先决条件，并建议东盟在与相关方接触时保持统一立场，确保东盟船只与公民在该地区的安全。东盟需要加强战略自主性，促进跨支柱和跨部门协调，并提高针对未来复杂挑战的预测与应对能力。

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越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席会议。图自越通社

关于经济和能源领域，黎怀忠建议加快东盟电网及跨东盟天然气管道等重点项目进度，在《东盟石油安全协议》框架内启动紧急支援机制。他建议将能源安全与粮食安全紧密结合，考虑扩大ASEAN+3大米紧急储备机制（APTERR）范围，加强与东盟伙伴的合作，应对供应链风险，加强脆弱群体的社会保障。

各国外长高度评价越南提出关于东盟应对中东变局及区域外危机的战略倡议，同时一致同意起草《东盟领导人关于统一应对危机的宣言》，预计将于2026年5月提交第48届东盟峰会审议。

会议结束时，2026年东盟轮值主席国菲律宾代表各国发表了主席声明，旨在巩固东盟在应对未来危机的能力。

同日，东盟各国外长还就中东局势发表了声明，呼吁确保霍尔木兹海峡的通畅，并重申保护平民、民用基础设施及联合国维和力量安全的义务。（完）

越通社
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