中东冲击：东南亚三国建立化肥联盟

越通社河内——据越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚、马来西亚和文莱三国正式建立了东南亚化肥联盟（SEAFA）。此举旨在全球供应链面临巨大压力的背景下，加强地区合作，确保化肥供应并巩固粮食安全。



该联盟由印尼国家化肥集团（Pupuk Indonesia）、马来西亚国家石油化学公司（Petronas Chemicals Group Berhad）及文莱化肥工业公司共同发起。根据协议，印尼国家化肥集团出任联盟首任主席，马来西亚国油化学出任共同主席，秘书处则设在文莱。



印尼国家化肥集团总经理拉马德·普里巴迪（Rahmad Pribadi）表示，在农业和粮食安全面临日益复杂挑战的背景下，SEAFA的成立是战略性的一步。他强调，地缘政治局势紧张，特别是中东冲突，导致全球能源供应链中断，从而直接影响到化肥生产和农业活动。因此，各国需加强协调，以确保供应稳定，避免粮食安全受到干扰。



参与各方认为，SEAFA将作为东盟内部化肥生产商之间的合作平台，有助于提升产能、扩大技术获取渠道并巩固地区供应链。



在初始阶段，SEAFA以三个创始国为主，但保留向东盟其他成员国扩产的可能性。从长远来看，该联盟旨在合作开发低碳排放技术，推动可持续生产，并加速供应链数字化进程。此外，SEAFA期望在粮食安全和气候变化的全球论坛上，代表本地区发出共同声音。



SEAFA的成立正值东盟各国加强协调、减少对区外供应依赖之际，尤其是在全球能源波动和国际运输成本持续影响农业投入成本的情况下开展。各方期待这一新联盟将有助于增强地区的自主能力，提高应对全球冲击的韧性。（完）





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