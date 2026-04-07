国际

菲律宾与其盟友启动“盾牌”（Salaknib）演习第一阶段

由菲律宾、日本、美国及澳大利亚7000多名官兵参加的“盾牌”（Salaknib）演习第一阶段4月6日在菲律宾新怡诗夏省帕拉延市的麦格赛赛堡（Fort Magsaysay）正式拉开帷幕。

资料图：2023年3月31日，菲律宾和美国士兵在菲律宾新怡诗夏省的麦格赛赛堡参加实弹演习。图自法新社/越通社
资料图：2023年3月31日，菲律宾和美国士兵在菲律宾新怡诗夏省的麦格赛赛堡参加实弹演习。图自法新社/越通社

越通社河内——由菲律宾、日本、美国及澳大利亚7000多名官兵参加的“盾牌”（Salaknib）演习第一阶段4月6日在菲律宾新怡诗夏省帕拉延市的麦格赛赛堡（Fort Magsaysay）正式拉开帷幕。

越通社驻东南亚记者报道，菲律宾陆军副司令埃夫伦·莫拉多斯（Efren Morados）少将在声明中强调了巩固联盟以及为各国官兵创造互学互鉴机会的重要性。他表示，“盾牌”演习有着“明确的战略目标，旨在加强多兵种协同作战能力，提高跨领域互操作性，并巩固一个可靠且可持续的地区安全架构”。

自2015年以来，菲律宾军队与美国太平洋陆军就开始举行“盾牌”联合演习，相关训练活动均基于两国间的《共同防御条约》。值得注意的是，这是日本自卫队和澳大利亚军队首次正式参加“盾牌”演习，使其成为这些国家军队之间迄今为止规模最大的联合训练。

按计划，“盾牌”演习第一阶段于将持续到4月17日。 第二阶段将于5月至6月举行。（完）

越通社
#菲律宾 #日本 #美国 #澳大利亚 #盾牌 #Salaknib #演习
关注 VietnamPlus

相关新闻

附图。图自互联网

美国、日本与菲律宾举行联合海军演习

2月26日，美国、日本与菲律宾结束了在巴士海峡（Bashi Channel）附近进行为期4天的联合海军演习。此次演习是在菲律宾“多边海上合作活动”（MMCA）框架下进行的。

2026年米兰多边海军联合演习闭幕式在东道主印度海军“维克兰特”号航空母舰（INS Vikrant）上举行。图自人民军

2026年米兰多边海军演习正式闭幕

2月25日下午，2026年米兰（MILAN）多边海军联合演习闭幕式在东道主印度海军“维克兰特”号航空母舰（INS Vikrant）上举行。印度海军东部舰队司令阿洛克·阿南达少将主持活动。海军第二区副参谋长黎廷仪大校率领越南人民海军工作代表团出席闭幕式。

越南与印度开展维和实地综合演习。图自越通社

越南与印度开展维和实地综合演习

在2025年越南与印度联合国维和双边演习（VINBAX 2025）框架下，11月27日，越南国防部维和局在河内与印度各相关机关及单位联合举行维和实地综合演习。

更多

敏昂莱当选缅甸新任总统。图自越通社

敏昂莱当选缅甸新任总统

当地时间4月3日，缅甸联邦议会在内比都举行会议，由联邦议会议员组成的总统选举团对3名总统候选人进行投票。根据最新投票数据，副总统敏昂莱所得选票超过半数，实际上已赢得选举，将当选总统。

一艘液化石油气（LPG）油轮穿越霍尔木兹海峡后，停靠在印度古吉拉特邦的一个港口。图自越通社

马来西亚提出保障石油供应的五项优先措施

马来西亚正在采取积极措施，重点围绕五项优先事项，包括确保持续稳定的石油供应、定期与有关各方对话、抑制价格上涨、实施节能措施以及确保向公众提供充分信息。

会议现场。图自越通社

东盟-俄罗斯推动多领域合作

越通社驻印度尼西亚记者报道，第24次东盟与俄罗斯联合合作委员会会议（ARJCC）4月1日在雅加达举行。越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香出席会议。

中国电动汽车。图自越通社

马来西亚欢迎来自中国的汽车投资

马来西亚国际贸易及工业部（MITI）透露，该国仍敞开大门迎来中国的汽车投资，同时出台相应政策，促进高附加值产品制造，而非限制市场准入。

赴泰国曼谷旅游的外国游客。图自新华社/越通社

泰国接待外国游客同比下降2.29%

越通社驻曼谷记者报道，据泰国旅游与体育部的报告，自1月1日至3月29日，泰国共接待外国游客9174586人次，较去年同期下降2.29%。

各国代表合影。图自越通社

东盟与中国不断扩大经济与安全合作

3月30日，东盟与中国联合合作委员会（ACJCC）第27次会议在雅加达举行。双方认为，经济与安全的合作关系正不断得到扩大与加强。越南驻东盟代表团团长孙女玉香大使出席了会议。

日本首相高市早苗与与印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托。图自https://mekongasean.vn/

日本与印尼就加强经济与安全合作达成共识

3月31日，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）与印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto）就加强经济与安全领域的具体合作，旨在巩固两国的战略伙伴关系这一内容达成共识。

泰国总理阿努廷在泰国国会发表讲话。图自越通社

泰国总理向王室提交新内阁名单

越通社驻曼谷记者报道，泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）30日确认，已向王室提交了新内阁名单，目标是在4月中旬宋干节假期前能够向国会作施政纲领报告。