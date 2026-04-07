菲律宾与其盟友启动“盾牌”（Salaknib）演习第一阶段

越通社河内——由菲律宾、日本、美国及澳大利亚7000多名官兵参加的“盾牌”（Salaknib）演习第一阶段4月6日在菲律宾新怡诗夏省帕拉延市的麦格赛赛堡（Fort Magsaysay）正式拉开帷幕。



越通社驻东南亚记者报道，菲律宾陆军副司令埃夫伦·莫拉多斯（Efren Morados）少将在声明中强调了巩固联盟以及为各国官兵创造互学互鉴机会的重要性。他表示，“盾牌”演习有着“明确的战略目标，旨在加强多兵种协同作战能力，提高跨领域互操作性，并巩固一个可靠且可持续的地区安全架构”。



自2015年以来，菲律宾军队与美国太平洋陆军就开始举行“盾牌”联合演习，相关训练活动均基于两国间的《共同防御条约》。值得注意的是，这是日本自卫队和澳大利亚军队首次正式参加“盾牌”演习，使其成为这些国家军队之间迄今为止规模最大的联合训练。



按计划，“盾牌”演习第一阶段于将持续到4月17日。 第二阶段将于5月至6月举行。（完）

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