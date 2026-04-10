马来西亚投资吸引力居东南亚前列

越通社河内——据美国经济智库米尔肯研究所日前发布的《2026年全球机遇指数》报告显示，马来西亚已跻身东南亚新兴市场中最具吸引力的投资目的地。



据报告，马来西亚全球排名第23位，在东南亚地区发展中经济体中排名最高。马来西亚之所以取得这一结果，得益于较强的制度基础和稳健的经济基本面。



马来西亚还因在GOI评估的全部5项指标上均衡发展而令人瞩目，其中金融服务和商业认知等主要支柱领域表现尤为出色，分别位列全球第17位和第18位。



全球机遇指数被视为衡量各国对投资者吸引力的全球基准，从商业认知、经济基本面、金融服务、制度框架以及国际标准与政策等五大维度进行评估。今年的报告凸显了东南亚在全球资本流动配置过程中日益重要的作用。



据统计，2021-2024年期间，东南亚六大重点增长市场吸引了流入全球新兴和发展中经济体资本总额的8.2%。值得注意的是，外国直接投资占该资本总额的70%以上。



报告合著者、米尔肯研究所地缘经济学部主任马修·阿莱西（Matthew Aleshi）表示，东南亚的增长故事仍然很有吸引力，但投资者也变得越来越挑剔。他说，全球资本正继续向高增长的新兴市场转移。其中，东南亚是从这一趋势中受益最大的地区。（完）

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