东盟与拉丁美洲和加勒比国家集团加强协作 促进多边主义

越通社维也纳——越通社驻欧洲记者报道，4月8日，东盟各成员国代表团团长与拉丁美洲和加勒比国家集团（GRULAC）在联合国维也纳总部举行会议，旨在就加强两个地区在多边论坛上协作的措施交换意见。



会上，各国强调了多边主义和联合国系统的核心作用以及国际谈判进程中遵守“协商一致”原则的重要性，并认为这是确保共同决策包容性和有效性的基础。



越南驻奥地利大使武黎泰煌在会上发言时高度评价了东盟与拉丁美洲和加勒比国家集团之间的交流机制在促进发展中国家立场协调方面的意义。他强调，须增强联合国活动中资源分配和使用的透明度，提高其效率，并建议加强两个组织间的配合，以提升其在多边论坛上的共同声音。



在核领域上，武黎泰煌强调了国际原子能机构（IAEA）在全球核治理架构、和平利用核能、确保核安全和实施监督核查机制中的核心作用，从而增进信任与透明度。他重申，需维持《不扩散核武器条约》（NPT）3个支柱之间的平衡方式，包括不扩散核武器、核裁军以及和平利用核能。



武黎泰煌表示，越南对担任预计于2026年4月举行的《不扩散核武器条约》第11次审议大会指定主席感到荣幸。今后，东盟与拉丁美洲和加勒比国家集团可以配合确定贯穿性主题，推动具有连接性的倡议，争取达成反映所有成员国尤其是发展中国家利益的平衡结果。



东盟继续加强与拉丁美洲和加勒比国家集团的协调，以促进平衡方针，确保条约的完整性，同时充分重视发展方面，特别是和平利用核能支柱，包括加强技术获取，能力提升和通过国际原子能机构促进技术合作。



会议结束时，双方团长承诺将继续保持定期交流，加强立场协调，为巩固多边主义作出积极贡献，有效应对全球挑战并促进可持续发展。此次会议凸显了东盟及越南在重要多边进程，特别是核领域中日益主动和负责任的作用。（完）

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