越中关系：贸易增长的新动力

越通社河内——自1950年1月18日建交以来，越中关系全面发展，其中贸易是突出亮点。中国是越南最大的贸易伙伴之一，同时在越南的供应链和商品销售中扮演重要角色，越南也是中国在东盟的重要贸易伙伴。越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行的国事访问有望为双边贸易开辟新机遇，注入可持续发展动力。



可信赖的邻居



凭借地理相近和消费习惯相似的优势，两国间的贸易往来保持积极增长态势。2025年，中国是越南最大的贸易伙伴。越南是中国在东盟最大的贸易伙伴，也是中国在全球的第四大贸易伙伴，双边贸易额达2564亿美元，增长24.8%。2026年前两个月，双边贸易额达667亿美元，较2025年同期增长30.2%。



越南向中国出口农产品、水产品、电子零件、纺织品、橡胶和原油等主要商品，其中，由于中国消费需求旺盛，农产品具有较大优势。反之，越南从中国进口服务于生产的机械设备、工业原材料和电子零件。两国商品结构的多样性有助于发挥各自的比较优势，为共同的经济发展作出贡献。



2025年越中双边贸易额达2564亿美元，增长24.8%。图自越通社

除了传统贸易，跨境电商发展迅速，成为越南企业特别是农产品进入中国市场的重要渠道。同时，两国间的交通和物流基础设施得到升级，包括高速公路、口岸、跨境铁路和海港，有助于降低运输成本、提高货物流通效率。



扩大合作



在双边贸易持续增长的背景下，越南驻中国海口贸易促进办公室的建立有助于具体化双方的合作方向。



越南工贸部副部长阮生日新表示，海南长期以来作为中国南部经济、贸易和旅游活跃中心具有优势，地理位置特殊，是连接中国与包括越南在内的东南亚地区贸易往来的重要门户。



据中国海关统计，2025年越南与海南双边贸易额约达14.1亿美元，占越中贸易总额的0.48%，表明双方地方间合作潜力依然巨大。海南自由贸易港自2025年12月18日起正式运作，出台了多项突破性政策，有望为经济、贸易和投资合作注入新动力。



越南驻海口贸易促进办公室授牌仪式。图自越通社

越南与海南在商品贸易、农产品、加工工业、旅游和数字经济等领域的产业结构互补性高。双方正在制定2026-2028年合作计划，以有效落实已签署的协议。越南驻中国海口贸易促进办公室有望成为重要桥梁，支持企业获取市场信息，推动贸易投资促进活动，同时在中国市场推广越南产品和品牌。



为推动双边贸易，越南工贸部认为，需要改变进入中国市场的方式，向正贸贸易强力转型，逐步减少小额出口形式，并专注于高质量产品。各地方需要制定行业发展战略，发展大规模专业化的产区，并与市场信号挂钩。



与此同时，需要加强出口商品质量管理，扩大GlobalGAP、VietGAP、HACCP等标准的应用；利用合作机制消除技术壁垒，为出口商品制定市场开放路线图。同时，继续吸引中国对高科技、改革创新、可再生能源、绿色经济和数字经济等领域的投资；加强公路、铁路和海路等基础设施的互联互通，以支持供应链。



除了云南、广东和广西等传统市场外，越南企业还需要扩大开发中国西部、东部和西南部的潜力市场，同时注重遵守质量标准、溯源和品牌建设等规定，从而为推动越中贸易在未来可持续发展作出贡献。（完）