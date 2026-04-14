☀️越通社早安咖啡（2026.4.14）

越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人启程对中国进行国事访问。图自越通社

越通社河内——应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人的邀请, 4月14日，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林偕夫人吴芳璃及越南高级代表团离开河内，开始从4月14日至17日对中国进行的国事访问。 全文



·越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问前夕，在《人民日报》上发表了题为《弘扬越中传统友谊——在新发展阶段提升战略对接水平》的署名文章。 全文



·4月13日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央总部与日本自由民主党总裁、首相高市早苗（Takaichi Sanae）通电话。 阅读全文



·4月13日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见了正在对越南进行正式访问的斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐（Robert Fico）。 当天晚上，苏林与罗伯特·菲佐在河内还剑湖剧院共同出席 “Aká Si Mi Krásna”越斯友好音乐会。 全文

越共中央总书记、国家主席苏林（前排左三）与斯洛伐克总理罗伯特·菲佐（前排左二）出席越斯友好音乐会。图自越通社

·4月13日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了来访的俄罗斯国家近卫军总司令维克多·佐洛托夫。



·4月13日下午，越南政府总理黎明兴主持召开政府常务会议，讨论根据中央第18号结论落实改革、削减行政审批程序、不必要的经营限制、减少有条件的经营行业及行政审批事项分级审批的措施和方案。



·越通社特派记者报道，在正式访问意大利期间，当地时间4月13日下午，越南国会主席陈青敏会见了米兰市市长朱塞佩·萨拉。当天陈青敏与夫人阮氏清娥参观了位于米兰市的Antica Trattoria della Pesa餐厅，这里保存着胡志明主席于20世纪30年代在海外活动时期的印记。



·应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，斯洛伐克共和国政府总理罗贝尔特·菲佐（Robert Fico）4月12日至14日对越南进行正式访问。值此机会，两国发表了关于建立越斯战略伙伴关系的联合声明。 全文



·10日，中国广西壮族自治区崇左市龙州县中越边民友好（水口）医疗服务站正式揭牌启用。有助于完善当地跨境医疗服务体系。 全文

在越中第十次边境国防友好交流活动框架下，越南人民军与中国人民解放军军医力量联合为当地民众开展医疗义诊服务。图自越通社

·4月13日，科学技术部部长武海军签署第2103/QĐ-BKHCN号决定，批准“2026-2030年阶段优秀研究生资助计划”（Vietnam Research Excellence Fellowship – VREF）。



·4月13日下午，越南国会副主席、国会发展科技、创新和数字化转型指导委员会主任阮鸿延主持召开了关于健全指导委员会并部署2026年任务的会议。



·贯彻落实越共中央政治局关于发展科学技术、改革创新和国家数字化转型的第57号决议，安江省公布了2026年科学技术、改革创新和数字化转型领域的“课题”清单，旨在引导科研与实际应用相结合，为全省经济社会发展注入动力。



·东盟各国外长13日就中东局势举行第二次线上特别会议，就东盟在应对中东复杂多变局势的措施交换了意见。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席会议。



·越共中央政治局关于干部工作决定公布会议4月13日下午在清化省举行。会议与省内166个乡坊的分会场进行视频连线。



·2025年，中国是越南最大的贸易伙伴。反之，越南是中国在东盟最大的贸易伙伴，也是中国在全球的第四大贸易伙伴，越中贸易额达2564亿美元，增长24.8%。仅2026年前2个月，越中贸易额达667亿美元，较2025年同期增长30.2%。



·4月13日夜间、4月14日凌晨，斯洛伐克总理罗伯特·菲佐（Robert Fico）离开河内，圆满结束应越南社会主义共和国政府总理黎明兴邀请于2026年4月12日至14日对越南进行正式访问之旅。（完）