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越共中央总书记、国家主席苏林会见中国全国政协主席王沪宁

越通社特派记者报道，正在对中国进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林于4月14日会见了中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁。

越共中央总书记、国家主席苏林会见中国全国政协主席王沪宁。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林会见中国全国政协主席王沪宁。图自越通社

越通社北京——越通社特派记者报道，正在对中国进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林于4月14日会见了中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁。

苏林祝贺中国在改革开放和社会主义现代化建设进程中的理论探索和实践成就，并高度评价王沪宁对中国发展成就所作出的重要贡献。

王沪宁欢迎苏林应中共中央总书记、国家主席习近平邀请访华，这体现了越南党和国家对越中全面战略合作伙伴关系、具有战略意义的越中命运共同体的特殊重视。

苏林重申，越南希望通过此访继续深化政治互信，以更全面、更深入的对接确立双边合作的新高度，共同实现各自国家的发展目标。为实现上述目标，苏林总书记、国家主席希望双方推进理想信念、发展利益和民心相通三个方面的对接。

苏林建议双方保持高层经常性接触，巩固政治互信，提高党、国家、政府、国会/人大、祖国阵线/政协等渠道的合作效率，巩固国防安全合作支柱。他也建议两国除了发挥贸易、投资等传统合作领域外，共同努力在交通基础设施建设、特别是铁路等新领域创造亮点，同时，推进数字化转型、人工智能、量子技术、半导体等战略技术以及高素质人才教育培训合作，助力人民群众享受到双方实质合作成果。

苏林建议，进一步发挥中国全国政协和越南祖国阵线中央委员会在支持、鼓励两国地方、人民群众提高现有合作机制效率，加强交流交往，加大对越中友谊以及各自国家革新开放成就的宣传力度，共同努力管控和妥善处理海上分歧，为增进两国相互了解和友好感情作出贡献等方面的作用。

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会见现场。图自越通社

王沪宁重申，中国始终将对越关系视为周边外交的优先方向，并高度评价越南的理论革新成就，始终支持越南建设符合国情且成功的社会主义。

王沪宁同时建议，双方把握双边关系发展方向，共同推进各自国家的社会主义现代化事业；进一步加强战略对接，特别是优先推动基础设施互联互通、人工智能和数字经济发展。中方愿意扩大进口越南商品，特别是优质农产品，鼓励企业扩大对越南投资，开展互利合作。

王沪宁表示，中国全国政协愿进一步加强与越南祖国阵线的友好关系，共同鼓励两国各界人士特别是年轻一代的交流，拓展教育、医疗、地方交往等合作，相互支持办好各项多边大型活动。（完）

越共中央总书记、国家主席苏林在中国清华大学发表演讲。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林在中国清华大学发表演讲

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越通社
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