越通社北京——在越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人率越南高级代表团于4月14日至17日对中国进行国事访问框架下，4月14日下午，中国教育部与越南教育与培训部联合举办了越中高等教育、科技与创新合作论坛。苏林出席并在清华大学发表了施政演讲。



出席活动的有越南高级代表团同中共中央政治局委员、北京市委书记尹力，中国教育部领导、越南教育与培训部领导，以及清华大学师生。



越共中央总书记、国家主席苏林在演讲中表示，清华大学是一所培养出越南人民的伟大朋友、中国杰出领导人习近平同志以及多位中国党和国家领导人的学府。苏林强调，越中两国是文化相同、道义相通的邻邦。造化使两个国家、两个民族永远相依相伴。地理让我们山水相连；历史让我们拥有数千年的邦交情谊。两国人民用真挚的感情和对和平、稳定与发展的共同渴望，坚韧地培育着这份关系。越南党、国家和人民始终将对华关系视为越南独立、自主、自强、多边化、多样化的对外路线总体中的客观要求、战略选择和头等优先。这是一贯的认识，是源自两国根本和长远利益的选择，符合两国人民的愿望，对地区和世界的和平、稳定、合作与发展具有重要意义。



苏林高兴地看到越南各教育研究机构与清华大学的合作取得了非常积极的发展。苏林表示，双方领导人强调了优先领域，如人工智能、半导体、科技及高素质人力资源培训。这些都是非常正确、必要的方向，需要在未来继续进一步拓展。



目前，约有2.5万名越南学生在中国学习。这一数字显示了两国教育交流日益深化的趋势。苏林总书记、国家主席相信，每位正在中国、尤其是在清华大学学习的越南学生，都是友谊的桥梁、文化的使者，代表了越南青年勤奋好学、求知若渴和奋发向上的精神。每位来越南学习、研究和实践的中国学生也将为深化两国人民的相互理解作出贡献。

越共中央总书记、国家主席苏林在中国清华大学发表演讲。图自越通社

苏林表示，在未来时期，需要继续巩固越中关系的政治基础和民意基础，使其日益坚实。两国关系要稳定、健康、可持续发展，首先必须建立在政治互信、相互尊重、两国人民相互理解以及两党两国历代领导人共同决心的基础上。友谊要持久，就必须代代相传，必须在人民心中，特别是在年轻一代心中培育。正因如此，除了高层代表团互访、各部委地方合作之外，需要给予民间交流、青年交流、学者交流、文化、教育、旅游交流更多的关注；让两国每一位公民、每一位年轻人都感受到自己有责任维护和丰富越中友谊。



苏林建议，在务实合作上实现更强有力的转变，以战略对接为核心，以具体成效为尺度，以两国人民的利益为目标；需要将科技、创新和数字化转型打造成为新时期越中关系的新亮点和新支柱。



苏林明确指出，越南正步入一个新的发展时期，其中科技、创新和数字化转型被确定为落实2030年和2045年战略目标的主要动力；强调特别重视与中方在双方可以互补、共同发展的领域，特别是人工智能、大数据、云计算、半导体、自动化、机器人、绿色技术、生物技术、新材料、清洁能源及其他战略技术领域的合作；希望未来越中合作不仅贸易和投资更强，而且在知识、技术、创意和塑造未来的能力上也更强。

越南正步入一个新的发展时期，其中科技、创新和数字化转型被确定为落实2030年和2045年战略目标的主要动力；强调特别重视与中方在双方可以互补、共同发展的领域，特别是人工智能、大数据、云计算、半导体、自动化、机器人、绿色技术、生物技术、新材料、清洁能源及其他战略技术领域的合作。

在这一方向下，教育培训和高素质人力资源开发必须是优先中的优先。要在21世纪快速发展，越南需要一个拥有坚实科学基础、能够掌握现代技术、具有创新思维和国际融入本领的新世代。越南希望有越来越多的本国学生、研究生、青年科学家能在中国一流的培训研究机构，包括清华大学学习研究。苏林总书记、国家主席希望清华大学继续扩大与越南各高校、研究院的合作；加强学生交流、学者交流、联合培训、合作研究，在关键领域建立联合指导项目、联合研究小组、联合实验室。

苏林强调，要进一步深化两国青年的友谊对接，让青年一代真正成为友谊的继承力量，同时成为开创未来的先锋力量；希望越中两国青年不仅互相学习，而且共同创造、共同创业、共同解决发展中的重大课题，涵盖教育、医疗、环境、能源、智慧城市乃至绿色农业和数字经济等广泛领域。在扩大合作的同时，双方需要继续维护和平稳定的环境，加强战略协调，妥善处理存在的分歧。



正确继承历代前辈精心培育的友谊遗产，以信任为基础，以务实合作为动力，以科技和创新为突破，以青年为未来的桥梁。苏林相信，越中关系必将持续美好、健康、稳定和长期发展；为两国人民带来实实在在的利益；为地区和世界的和平、合作与发展作出积极贡献。



借此机会，苏林题词留言，对各位老师的奉献精神和学生们的勤学精神造就了一个优质高效的教育环境表示印象深刻与钦佩；对清华“自强不息，厚德载物”的精神印象深刻，这也是越中两国人民共同分享的高尚精神价值。（完）