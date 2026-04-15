越通社维也纳——据越通社驻欧洲记者报道，国际原子能机构（IAEA）自4月13日至17日在奥地利首都维也纳总部召开《核安全公约》第十次联合审议会议(下称“联合审议会议”)。以越南科技部辐射与核安全局局长阮黄灵为首的越南代表团出席会议。越南驻奥地利大使兼常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团团长武黎泰煌陪同。



辐射与核安全局局长阮黄灵代表向大会作国家报告时，强调了越南在重启核电计划方面的战略决策和重要进展。具体，越南第十五届国会于2024年11月关于重启宁顺核电项目的决定被视为确保能源安全、促进经济增长和实现2050年净零排放承诺的战略里程碑。





过去，越南已同步部署了多项措施，其中包括通过2025年《原子能法》，更新第八电力规划，成立核电建设指导委员会，并为该项目制定特殊机制和政策等举措，进一步完善法律框架。同时，人力资源开发、国际合作与核能基础设施建设继续得到重视，并得到IAEA和国际合作伙伴的大力支持。

报告指出，过去越南维持了大叻核反应堆的安全运行，并未发生任何事故，同时在完善法规框架和提高国家治理能力方面取得了多项进展。第八次和第九次审议会议的建议，特别是在完善制度和加强人力资源开发领域的意见已基本得到处理。



今后，越南将继续推进技术标准制定，加强安全评估和法规监督管理能力，人力资源开发，并实施放射性废物管理战略。越南承诺出于和平目的发展核能，遵守国际安全标准，并加强与IAEA及全球合作伙伴的密切合作。



本次会议继续成为各成员国审议公约执行情况、加强透明度、建立信任和促进核安全领域国际合作的重要论坛。越南出席并在会议上积极建言献策，充分体现了其在核多边机制中的主动角色和责任感，同时肯定了越南在确保核安全、核安保及核不扩散以服务于可持续发展目标的决心。（完）