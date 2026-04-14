越南国会主席陈青敏会见旅意越南人社群

越通社罗马——据越通社特派记者报道，在对意大利进行正式访问期间，当地时间4月14日中午，越南国会主席陈青敏和夫人阮氏清娥及越南高级代表团会见了越南驻意大利大使馆干部、工作人员及旅意越南人社群。



越南国会主席陈青敏表示，尽管2025年还存在诸多困难和挑战，但越南在各个领域都取得了突出成就，包括宏观经济稳定、社会保障得到保障、国防安全得到维护、越南在国际舞台上的地位和威望日益提高，为新发展阶段奠定了坚实基础。这些巨大成就是得益于党的领导、整个政治体系的参与以及国内外同胞，包括在意大利越南人社群的共同努力。



陈青敏明确指出，党和国家一贯坚持以人民为根基，其中海外越南人社群是民族不可分割的一部分，是国家发展的重要资源。



青年们穿上四身袄表演越南北宁官贺民歌欢迎陈青敏来访。图自越通社

陈青敏表示，越南也正在努力构建国家创新生态系统，推动创新创业运动，发展研究中心和高素质人力资源培训基地。在这一进程中，包括旅意越南人在内的海外越南人社群是知识、经验和国际联系的重要资源。



陈青敏建议，越南侨胞继续遵守当地法律，维护越南语和民族文化特色。越南驻意大利大使馆需要继续做好公民保护工作，组织好社区活动，及时关心和支持，让同胞们安心生活，与家乡保持联系。



据越南驻意大利大使阮芳英介绍，目前在意大利的越南人社群约有5500人，遍布意大利各地，其中主要集中在北部和中部地区。阮芳英大使表示，旅意越南人社群成分多样，日益为两国之间的民间交流、文化交流、资源培训以及促进投资贸易等活动作出许多贡献。



意大利-越南商会主席范文鸿则认为，陈青敏此访有助于深化越意战略伙伴关系，扩大两国在经济、贸易、投资等领域，特别是在加工工业、高质量农业和时尚产业等优势领域的合作机会。（完）