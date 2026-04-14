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越共中央总书记、国家主席苏林参观考察中国河北省雄安新区

越通社特派记者报道，在对中国进行国事访问期间，4月14日下午，越共中央总书记、国家主席苏林和越南高级代表团前往中国河北省，实地参观考察雄安新区的规划建设情况。

越共中央总书记、国家主席苏林参观考察河北省雄安新区起步区。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林参观考察河北省雄安新区起步区。图自越通社

越通社河内——越通社特派记者报道，在对中国进行国事访问期间，4月14日下午，越共中央总书记、国家主席苏林和越南高级代表团前往中国河北省，实地参观考察雄安新区的规划建设情况。

河北省委书记倪岳峰陪同苏林一行参加活动，介绍雄安新区起步区的总体规划，并分享了雄安新区的建设经验。

河北省雄安新区成立于2017年4月。中国将该区视为党中央作出的一项重大的历史性战略选择，是继广东深圳经济特区和上海浦东新区之后的又一具有全国意义的新区。

雄安新区规划范围涵盖河北省雄县、容城、安新等3县及周边部分区域，地处中国东北部“北京-天津-河北”三角地带，距离首都北京中心西南约110公里，人口约为140万。

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越共中央总书记、国家主席苏林参观考察河北省雄安新区起步区。图自越通社

设立雄安新区旨在打造京津冀经济圈的发展中心，是一个创新发展的示范区。经过9年的建设，雄安新区已从“基础设施建设”阶段转向“高质量建设”阶段。至今，已有超过400家中央企业分支机构将总部迁至雄安，4所大学开始在新校区运行。部分医院也已投入运营，提供高质量的医疗服务。截至2025年底，已有16.9万人口疏解至雄安新区。

截至2026年3月，雄安·中关村科技园已吸引超过260家高科技企业，集中在人工智能、生物科技、低空经济等领域。（完）

越通社
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