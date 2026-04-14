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斯洛伐克共和国总理罗伯特·菲佐圆满结束对越正式访问

4月13日夜间14日凌晨，斯洛伐克共和国总理罗伯特·菲佐（Robert Fico）离开河内，圆满结束应越南社会主义共和国政府总理黎明兴邀请于2026年4月12日至14日对越南进行的正式访问之旅。

越共中央总书记、国家主席苏林会见斯洛伐克共和国总理罗伯特·菲佐。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林会见斯洛伐克共和国总理罗伯特·菲佐。图自越通社

越通社河内——4月13日夜间14日凌晨，斯洛伐克共和国总理罗伯特·菲佐（Robert Fico）离开河内，圆满结束应越南社会主义共和国政府总理黎明兴邀请于2026年4月12日至14日对越南进行的正式访问之旅。

在对越南进行正式访问期间，罗伯特·菲佐已入陵瞻仰胡志明主席遗容，前往位于北山路的烈士英雄纪念碑敬献花圈。

越共中央总书记、国家主席苏林会见了罗伯特·菲佐，共同出席越南—斯洛伐克友好音乐会。黎明兴迎接并与罗伯特·菲佐举行会谈，共同见证两国各部门、机关和地方6项合作文件交换仪式。

值此机会，黎明兴与罗伯特·菲佐会见了双方媒体记者，宣布双方已通过关于将越斯关系提升为战略伙伴关系的联合声明。黎明兴与罗伯特·菲佐还共同出席并在斯洛伐克—越南企业论坛上发表讲话。

在各场会见和会谈中，越南领导人对罗伯特·菲佐访越之旅表示热烈欢迎并给予高度评价，强调罗伯特·菲佐是越南国会选举产生国家、政府和国会高级领导职务后正式访越的首位外国领导人。此访也充分彰显斯洛伐克政府和人民对两国传统友好关系所给予的深厚情谊和高度重视，助推越斯关系迈入一个更加稳定、更加务实的新发展阶段。

越南领导人对双边关系被升级为战略伙伴关系感到满意，这体现了两国之间高度的政治互信。

罗伯特·菲佐表示，他个人对越南国家和人民怀有非常特殊的感情，始终珍视在争取民族独立斗争中的英雄越南以及在经济社会发展和融入国际社会中充满活力的越南，特别的是，他已高度评价越南在当前国际形势错综复杂的背景下采取正确的外交政策。

双方一致同意将密切配合，立即落实已达成的各项协议，特别是经贸、科技、国防安全、工业、可再生能源、旅游、高科技农业以及人工智能（AI）等具有突破性的领域。

双方还就共同关心的地区和国际问题交换意见和看法；强调遵守国际法、尊重《联合国宪章》以及国际关系基本原则的重要性；敦促在对话、合作与相互尊重基础上采取和平方式解决争端，从而为维护和平稳定的环境作出贡献，并为各国实现可持续发展和全面繁荣创造便利条件。

双方同时也强调民间交流的重要意义，将其视为增进相互理解、厚植传统友谊之树、深化两国全面合作关系的重要基础等。（完）

越通社
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