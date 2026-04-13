越共中央总书记、国家主席苏林会见斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐

越通社河内——4月13日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见了正在对越南进行正式访问的斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐（Robert Fico）。



苏林表示，越南始终珍视、铭记并衷心感谢斯洛伐克在国家建设事业中给予越南的宝贵帮助。越南一贯重视并希望深化与斯洛伐克的关系，斯洛伐克是越南在中东欧地区的首要传统友好伙伴。



苏林高度评价越南政府总理黎明兴与罗贝尔特·菲佐总理的会谈成果，并对两国关系提升为“战略伙伴关系”感到满意，其体现两国高度的政治互信。



罗伯特·菲佐表示，他个人对越南国家和人民怀有非常特殊的感情，始终珍视英雄的越南民族在民族解放斗争中的英勇精神，以及在经济社会发展与国际一体化中充满活力的越南。越南一直是斯洛伐克在发展、融入国际进程中学习借鉴经验的灵感源泉。



会见现场。图自越通社

罗贝尔特·菲佐重申，斯洛伐克始终将越南视为其在东南亚最重要的合作伙伴，以及在亚洲的三大主要伙伴之一。斯洛伐克将与越南密切配合，落实双方所达成的各项协议，特别是在经贸、科技、国防安全、工业、可再生能源、旅游、高科技农业及人工智能等领域。



会上，双方一致同意推进各级代表团互访，将经贸与投资合作打造为重要支柱，重点推动在汽车工业、可再生能源、高技术、数字化转型、人力资源培训及劳务合作等领域的项目实施，同时利用各自门户地位进入东盟和欧盟市场。



双方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见，强调遵守国际法、以和平方式解决争端，并将民间交流视为巩固两国友好合作关系的重要基础。（完）