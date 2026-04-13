时政

越共中央总书记、国家主席苏林会见斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐

苏林表示，越南始终珍视、铭记并衷心感谢斯洛伐克在国家建设事业中给予越南的宝贵帮助。越南一贯重视并希望深化与斯洛伐克的关系，斯洛伐克是越南在中东欧地区的首要传统友好伙伴。

越共中央总书记、国家主席苏林会见斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林会见斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐。图自越通社

越通社河内——4月13日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见了正在对越南进行正式访问的斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐（Robert Fico）。

苏林表示，越南始终珍视、铭记并衷心感谢斯洛伐克在国家建设事业中给予越南的宝贵帮助。越南一贯重视并希望深化与斯洛伐克的关系，斯洛伐克是越南在中东欧地区的首要传统友好伙伴。

苏林高度评价越南政府总理黎明兴与罗贝尔特·菲佐总理的会谈成果，并对两国关系提升为“战略伙伴关系”感到满意，其体现两国高度的政治互信。

罗伯特·菲佐表示，他个人对越南国家和人民怀有非常特殊的感情，始终珍视英雄的越南民族在民族解放斗争中的英勇精神，以及在经济社会发展与国际一体化中充满活力的越南。越南一直是斯洛伐克在发展、融入国际进程中学习借鉴经验的灵感源泉。

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-thu-tuong-slovakia-8698363.jpg
会见现场。图自越通社

罗贝尔特·菲佐重申，斯洛伐克始终将越南视为其在东南亚最重要的合作伙伴，以及在亚洲的三大主要伙伴之一。斯洛伐克将与越南密切配合，落实双方所达成的各项协议，特别是在经贸、科技、国防安全、工业、可再生能源、旅游、高科技农业及人工智能等领域。

会上，双方一致同意推进各级代表团互访，将经贸与投资合作打造为重要支柱，重点推动在汽车工业、可再生能源、高技术、数字化转型、人力资源培训及劳务合作等领域的项目实施，同时利用各自门户地位进入东盟和欧盟市场。

双方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见，强调遵守国际法、以和平方式解决争端，并将民间交流视为巩固两国友好合作关系的重要基础。（完）

越通社
#越南 #斯洛伐克 #宝贵帮助 #苏林 斯洛伐克 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

更多

国会主席陈青敏参观米兰市Antica Trattoria della Pesa餐厅。图自越通社

国会主席陈青敏参观胡志明主席在米兰市的纪念地

越通社特派记者报道，在对意大利进行正式访问期间，当地时间4月13日上午，越南国会主席陈青敏与夫人阮氏清娥参观了位于米兰市的Antica Trattoria della Pesa餐厅，这里保存着胡志明主席于20世纪30年代在海外活动时期的印记。

政府总理黎明兴在会议上发言。图自越通社

黎明兴总理：务必着手消减营商限制条件

4月13日下午，越南政府总理黎明兴主持召开政府常务会议，讨论根据中央第18号结论落实改革、削减行政审批程序、不必要的经营限制、减少有条件的经营行业及行政审批事项分级审批的措施和方案。

会议现场。图自越通社

贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议：聚焦2026-2030年五年经济社会发展计划

在13日上午举行的研究、学习、贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议上，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮青毅就越共十四届中央委员会4月2日发布关于2026-2030年5年经济社会发展计划、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资与实现“两位数”增长目标的第18-KL/TW号结论作了专题报告。

见面会现场。图自越通社

越南与斯洛伐克民间联系日益密切

12日晚，越南-斯洛伐克友好协会与越南友好组织联合会在河内举行亲切见面会，欢迎正在对越南进行正式访问的斯洛伐克政府高级代表团。热爱斯洛伐克国土人情的越南各界人士代表参加了见面会。

越南国会主席陈青敏。图自越通社

越南在各国议会联盟中发挥主动、积极、负责任作用

应各国议会联盟主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）的邀请，越南国会主席陈青敏和夫人将率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展若干双边活动。

加强越中政治互信 拓展务实合作

加强越中政治互信 拓展务实合作

在越共中央总书记、国家主席苏林即将对中国进行访问之际，中国中央民族大学新闻与传播学院副院长曲强教授在北京接受越通社记者采访，就此访的意义及两国合作前景进行了交流。