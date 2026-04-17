越南国会主席陈青敏会见土耳其大国民议会议长

越通社伊斯坦布尔——在出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152）并在土耳其开展双边活动期间，越南国会主席陈青敏于当地时间4月17日上午会见了土耳其大国民议会议长努曼·库尔图尔穆什（Numan Kurtulmus）。



会见时，陈青敏高度评价土耳其在多边论坛及地区调解中日益提升的作用与地位，并重申，越南重视促进与土耳其的关系。



努曼·库尔图尔穆什强调，越南是土耳其在东南亚地区的重要伙伴，并希望推动两国关系迈上新台阶。他感谢陈青敏出席IPU-152，并认为，越南代表团团长在会上发表的讲话体现了越南对国际问题的积极且负责任态度和作用。



陈青敏认为，经济合作是两国关系的“亮点”，并建议双方继续开放市场准入，考虑尽早签署可持续且平衡的自由贸易协定，为两国优势商品创造便利条件，同时减少贸易壁垒。



越南国会主席陈青敏向土耳其大国民议会议长努曼·库尔图尔穆什赠送画册《越南国会80周年》。图自越通社

努曼·库尔图尔穆什对上述建议表示赞同，并建议两国加大在国防工业、物流、航空与海港对接等关键领域的合作力度。



两位领导一致同意继续推动两国立法机构间的合作，加强各级代表团互访，促进两国友好议员小组的交流，分享立法与监督经验，为双边合作营造便利的法律环境，为进一步巩固与深化越土两国友谊和多方面合作关系作出贡献。



在多边合作方面，双方同意在各国议会联盟及双方均为成员的多边组织内保持紧密配合，加强立场分享，并在联合国等国际组织竞选中相互支持。



值此机会，陈青敏诚挚邀请土耳其大国民议会议长访问越南。努曼·库尔图尔穆什高兴地接受了邀请，并表示将在适当的时候对越南进行访问。（完）