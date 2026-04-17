越南国会主席陈青敏会见哈萨克斯坦议会下院议长科沙诺夫

越通社伊斯坦布尔——据越通社特派记者报道，当地时间4月16日下午，正在土耳其伊斯坦布尔市出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152）的越南国会主席陈青敏会见了哈萨克斯坦议会下院议长叶尔兰·科沙诺夫（Yerlan Koshanov）。



会见中，陈青敏祝贺哈萨克斯坦近年来取得的重要成就，其中包括修宪以及推进机构改革以提升议会运行效率；强调越南始终将哈萨克斯坦视为中亚地区的重要合作伙伴之一，并高度评价哈萨克斯坦的国际地位和作用日益提升。陈青敏指出，近年来，在相互信任、相互尊重的基础上建立的两国传统友好关系不断得到巩固和良好发展。



在议会合作方面，陈青敏建议两国国会/议会加强高层互访，以及年轻议员、女议员和各专门委员会之间的交流，分享在履行监督、立法和决定国家重大事务方面的经验；加强在各国际和地区议会场合上的接触、磋商与密切协调。两国国会/议会应积极完善法律框架，为双方企业扩大合作创造有利条件。同时，越方希望拓展在教育培训、科技、文化和旅游等领域的合作，从而增进民间交流与相互了解。



科沙诺夫表示很高兴再次与陈青敏会面，并祝贺其当选为越南第十六届国会主席。他相信，凭借陈青敏的威望、经验以及对议会间合作的重视，陈青敏将领导越南国会圆满完成各项任务和国家发展目标，推动议会外交，并将双边关系提升到新的高度。

越南国会主席陈青敏会见哈萨克斯坦议会下院议长科沙诺夫场景。图片来源：越通社

科沙诺夫还转达了哈萨克斯坦领导人和人民对越南党和国家领导人以及人民的祝贺，祝贺越南成功召开越南共产党第十四次全国代表大会，明确国家重要发展方向，特别是提出将越南建设成为发达、高收入国家的目标，并选举出具备能力和担当的领导团队来带领国家迈入新的发展阶段。



双方高度评价近年来越哈两国关系取得的积极进展，特别是在高层互访和接触之后，政治互信不断巩固，并开辟了诸多新的合作空间，尤其是潜力巨大的旅游领域。双方同意加强各自国家在立法和监督方面的协调，完善法律框架，确保有效落实近年来两国领导人互访期间达成的各项共识。



双方还一致同意继续在各国议会联盟（IPU）等多边议会框架内保持密切配合，发挥议会在推动多边主义、维护国际法权威方面的作用，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。



值此机会，陈青敏诚挚邀请科沙诺夫在适当时间正式访问越南。科沙诺夫愉快接受邀请，并表示希望早日访越，同时诚挚邀请陈青敏尽早访问哈萨克斯坦。（完）