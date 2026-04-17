越南国会主席陈青敏出席IPU-152开幕式及其相关活动

当地时间4月15日晚，越南国会主席陈青敏率团出席了在土耳其伊斯坦布尔市举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152）开幕式。本届大会主题为“孕育希望，保障和平，为子孙后代维护正义”。

当地时间4月15日晚，越南国会主席陈青敏率团出席了在土耳其伊斯坦布尔市举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152）开幕式。本届大会主题为“孕育希望，保障和平，为子孙后代维护正义”。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在致各国议联第152届大会的贺信中强调，议会在将多边承诺转化为国家层面具体行动方面发挥着核心作用，从而提升多边体系的效能。他高度评价国际合作、对话和包容性治理在应对全球性挑战中的关键作用，并呼吁加强联合国与各国议会之间的伙伴关系，以提升问责机制和公众信任。马丁·琼贡还强调了议会外交在促进地区及全球和平、合作与发展中的重要作用，通过对话与合作、建立互信和经验分享，不断改善人民生活。

各国议联第152届大会于4月15日至19日举行。

*当地时间4月16日下午，越南国会主席陈青敏出席了促进越南与土耳其合作政策座谈会。此次座谈会汇聚了众多投资者和企业代表参加，有望为两国开辟更广阔的合作机会。

陈青敏明确指出，多年来，越南不断阐明作为一个稳定、友好、安全国家的地位，是一个有吸引力的投资目的地、充满活力的制造中心和一体化程度较高的经济体。在新的发展阶段，越南确定了将国家建设成为亚洲地区具有高竞争力的制造、服务、创新中心之一的目标，同时成为战略伙伴以及地区和全球供应链中的重要可靠一环。

本着这一精神，陈青敏提出了双方未来需要部署的各大方向。具体，双方继续通过加强高层互访来巩固政治互信，定期保持对话和政策磋商机制，从而为全面合作奠定坚实基础。同时，双方大力推进经济、贸易、投资和旅游合作，将其视为双边关系的重要支柱。两国需要努力朝着平衡、可持续的方向提高贸易额，为双方企业进入彼此市场、扩大投资和更深入参与全球价值链创造更加便利的条件。（完）