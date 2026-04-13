“灯光花园”在文庙璀璨绽放 照亮越南求学传统

作为庆祝越南第一所国立大学——国子监成立950周年系列活动的一部分，“灯光花园”活动为游客在文庙-国子监的监园内带来了特别的绿色空间体验。

“灯光花园”被打造为一个独特的灯笼艺术展示空间，汇聚了来自全国各地的众多手工艺人、手工艺基地和典型手工艺村。灯笼作品采用竹条、丝绸、楮皮纸等传统材料精心制作，结合当代装置艺术与灯光技术，营造出一个富有审美价值和文化深度的体验空间。

顺化包罗竹藤编织村手工艺人 蔡黄：“这种灯笼通常陈列在庄严、高贵的地方，如传统长屋、寺庙等。”

会安Dé Lantana灯笼作坊手工艺人 黄清春：“贴纸灯笼必须绷紧，骨架要牢固，灯光要美观、柔和，达到足够的亮度。”

河内市居民 裴翠萍：“我印象最深的是这里巨大的走马灯，这盏灯与我的童年记忆紧密相连。我最喜欢里面那些动态的画面，比如‘荣归拜祖’的场景……”

每件灯笼作品不仅是精致的手工艺品，还具有象征价值，其中灯光被隐喻为知识、求学精神以及世世代代培育的人文价值。

文庙-国子监科学与文化活动中心主任 黎春骄 博士：“我们想强调的特别之处在于北、中、南三地手工艺人的汇聚。他们的参与以及他们的灯笼作品，真正意义上点亮了这里的空间，点燃了对遗产的热爱，为生活中创造美好事物做出了贡献。”

三地灯笼作品的汇聚，呈现了一幅关于制作技艺和各地特色的多彩画卷，有助于在当代创意潮流中再现越南传统手工艺的生命力。

顺化包罗竹藤编织村手工艺人 蔡黄：“我们的手工艺村非常荣幸能参加这个活动，让国内外游客欣赏并了解这些历史悠久的灯笼制作手工艺村的文化。”

文庙-国子监科学与文化活动中心主任 黎春骄 博士：“在曾经是国家人才培养中心的遗迹的庄严空间里举办，‘灯光花园’开启了一段充满情感的体验之旅。通过灯光的语言，活动传递了一个信息：灯光照亮求学之路，滋养品格，弘扬越南求学精神的价值。”

“灯光花园”活动免费向公众开放，参观时间为每日上午8:00至晚上21:00，持续至4月19日。（完）