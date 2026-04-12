芒族碧柱村将水产养殖与休闲旅游相结合发展

碧柱村位于原为1982年“迁民让地”建设和平水电站的区域。多年来，富寿省新和坊碧柱村的居民不断努力，逐步稳定生活。

从原和平市的和平坊出发，游客可通过陆路或水路抵达碧柱村。该村紧邻和平水电站库区，目前共有53户芒族居民在此居住。如今，碧柱村已成为和平湖区域自然与文化体验线路上的理想目的地。依托库区水面资源，当地居民大力发展网箱养鱼产业，目前全村已建成187个鱼箱。

富寿省新和坊碧柱村居民阮文伦：

“认识到当地旅游发展的潜力后，我们一家大胆投资发展家庭民宿，吸引游客，提高家庭收入。同时，我们也专注于发展网箱养鱼，并将产品销往市场，以增加经济收益。”

村落社区内的高脚屋以及众多传统习俗得以保留和传承，形成了碧柱村独特的吸引力。过去，当地居民主要从事农业生产、林业种植以及湖面捕捞。近年来，居民在发展旅游经济与保护、弘扬民族文化相结合方面的认识不断提升，并开展了多项务实举措，如营造绿色、整洁、美观的环境，成立文艺队伍，参加旅游接待与推广技能培训等。

富寿省新和坊碧柱村村长 陈文段：

“发展经济要多措并举，包括水产养殖、农林业发展，同时利用库区水面推动网箱养鱼产业。此外，还要保护民族传统特色，尤其是高脚屋建筑，并通过种植花卉、美化村道等方式，保持村庄和水域环境的整洁与优美。”

随着村民的不懈努力，芒族村落的生活正在逐步改善。预计到2025年，全村人均收入将超过9000万越盾。碧柱村已实现零贫困户，53户全部达到“文化家庭”标准。当前，碧柱村正朝着打造成为备受期待的旅游目的地迈进，展现出芒族地区山水相依、热情好客、文化底蕴深厚的独特魅力。（完）