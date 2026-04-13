保障越南西南边陲地区宗教信仰自由权

由于地处柬埔寨边境，且在历史形成过程中深受京族、高棉族、华族、占族等多民族文化交融影响，安江省长期以来成为宗教多元共存的地区。各宗教信仰在此和谐共处、共同发展，严格遵守法律法规，践行“利于道法、益于人世”的理念，为当地多元文化格局的形成作出积极贡献。

在龙川主教座堂教区，目前约有6000名教徒。圣诞节作为全年两大重要宗教节日之一，当地政府始终高度重视，积极协调支持教区做好各项筹备工作，强化治安保障，确保宗教活动庄严、有序、安全、圆满举行。

教徒张玉芳：“大家非常高兴和欣喜，感谢政府为信徒创造条件，让我们能够度过一个隆重、盛大而欢乐的节日。”

龙川主教座堂教区牧灵委员会主席若瑟•范友边：“政府为教区提供的各项条件十分良好。在重大宗教活动举办前，相关部门都给予充分关心与支持。”

在富新乡，约95%以上人口信仰和好佛教，同时也是和好佛教中央教会理事会所在地。当地多处具有重要历史与精神价值的宗教设施持续得到保护与弘扬。近年来，地方政府积极创造条件，支持教会建设活动场所和和好佛教中等专科学校，并接待来自全国各地数十万信徒前来参拜与开展宗教活动。

和好佛教中央理事会副主席阮辉艳：“党和国家为教会整体及和好佛教中等专科学校的发展提供了诸多有利条件。”

富新乡人民委员会主席阮国宝：“维护社会治安必须与改善民生、尊重并保障人民依法享有的宗教信仰自由权利相结合。这既是国家治理要求，也是政治责任，有助于巩固全国民族大团结。”

安江省不仅宗教多元，还保留着高棉族丰富而独特的文化价值。其中，巴利语在精神生活中占据重要地位，是理解佛法与传统文化的重要载体。

为保护这一文化资源，安江省实施多项扶持政策，其中包括民族与宗教事务厅第10号计划，为高棉南宗佛寺开设巴利文教学班提供制度保障与资源支持。

美亚寺副住持、长老周索宽：“在党、国家及地方政府的关心支持下，寺内巴利文课程已持续开设7年，取得良好成效，学僧与学员数量逐年增长。”

作为湄公河三角洲重要农业与文化地区，安江省不仅以农业生产闻名，同时也是宗教生活多元共存的典型地区。在京族、高棉族、华族、占族文化交融基础上，各宗教和谐共存、依法活动，持续践行“利于道法、益于人世”的理念。

宗教与民族工作持续被视为重要任务，在促进社会和谐、增强民族团结、维护稳定发展方面发挥着重要作用。（完）