社会

民族和宗教部工作代表团向芹苴市高棉族同胞致以新年祝福

在2026年高棉族传统新年（Chôl Chnăm Thmây）到来之际，4月12日，越南民族和宗教部副部长伊通（Y Thông）率领的工作代表看望慰问芹苴市高棉族同胞，并向他们致以新年祝福。

越南民族和宗教部副部长伊通向芹苴市高棉族神职人员赠送礼物。图自越通社
越南民族和宗教部副部长伊通向芹苴市高棉族神职人员赠送礼物。图自越通社

越通社芹苴市——在2026年高棉族传统新年（Chôl Chnăm Thmây）到来之际，4月12日，越南民族和宗教部副部长伊通（Y Thông）率领的工作代表看望慰问芹苴市高棉族同胞，并向他们致以新年祝福。

伊通表示，高棉族同胞传统新年具有神圣意义，不仅是高棉族同胞独特的文化特色，更是寻根溯源并加深社区团结的重要机会。

伊通强调，党和国家已同步展开各项有效的民族计划和政策，为各民族同胞给予特别关怀。这些努力不仅完善了基础设施、提升了人民的物质和精神生活水平，还维护了当地政治安全稳定和社会秩序。伊通表彰高棉族同胞在执行党的路线和政策和生产竞赛方面所做出的努力，为芹苴市取得的共同成就作出贡献。

值此机会，民族和宗教部工作代表团向当地高棉族优抚家庭、贫困户、相对贫困户、神职人员、权威人士、典范个人和知识分子等赠送慰问品。

民族和宗教部领导人希望在各级各部门的关怀下，高棉族同胞将继续发扬爱国传统，携手建设日益富强的家乡。（完）

越通社
#高棉族传统新年 #越南民族和宗教部 #高棉族 #新年 #芹苴市 芹苴市
关注 VietnamPlus

人权

相关新闻

永隆省高棉族同胞喜迎传统新年。图自越通社

永隆省高棉族同胞喜迎传统新年

在喜迎2026年高棉族传统新年（Chôl Chnăm Thmây）之际，永隆省高棉族同胞因物质和精神生活的日益改善而倍感喜悦。得益于高效的生产模式以及地方党委和政府的切实关照，今年全省各高棉族村落的过年气氛格外温馨富足，充满了浓郁的民族特色。

更多

越南驻德国大使阮得成向德国联邦劳动及社会事务部国务秘书莱奥妮·格贝尔斯赠送纪念品。图自越通社

越南与德国推动劳务合作

4月9日，越南驻德国大使阮得成在柏林与德国联邦劳动及社会事务部国务秘书莱奥妮·格贝尔斯（Leonie Gebers）举行工作会谈。格贝尔斯强调，希望将劳务合作打造成为越德战略伙伴关系中的重要支柱。

附图。图自越通社

《宗教信仰法》的修正将完善网络空间活动法律框架

越南《宗教信仰法》于2016年由第十四届国会通过，实施8年来，为保障宗教信仰自由权作出了贡献，为神职人员、修行者和信徒践行信仰创造了便利条件。然而，面对科学技术的强劲发展，该法暴露出一些法律空白，其中尚未规定网络空间的宗教信仰活动。

年收入不超过 5 亿越南盾的家庭经营户和个人创业者，无需缴纳个人所得税，只需按实际收入进行申报 图自越通社

越南修订个人所得税法：扩大免税范围 聚焦高科技人才引进

为落实国家关于科技创新与数字化转型的战略部署，越南将于2026年7月1日起正式实施新修订的《个人所得税法》（第109/2025/QH15号）。该法在保留原有16项免税收入的基础上，新增5项免税收入，重点聚焦科学技术、创新和数字化转型等关键领域，旨在为高科技人才引进注入强劲动力，助力经济实现突破性发展。

越共中央总书记、国家主席苏林在第十六届国会第一次会议上发表就职演说。图自越通社

📝时评：迈向“人民享受发展成果”目标的征程

在党和国家两个最高岗位上，其首要优先是推动国家实现快速、可持续发展，全面提升人民生活水平；核心任务是深刻贯彻并切实落实“以民为本”的理念，充分发挥人民的主体作用；最高目标、最终归宿是让人民共享发展成果。

医务人员向儿童提供疫苗接种。图自越通社

4·7全民健康日：从妇幼保健基础出发 提升人口质量

今年“4·7全民健康日”的主题为“主动防病——建设健康越南”，标志着健康服务思维从“治病”向“主动防病”的重要转变。本着这种精神，卫生部门正与全社会共同努力，推动人民健康服务工作创新。其中，妇幼保健被确定为国家可持续发展的关键基石。