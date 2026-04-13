民族和宗教部工作代表团向芹苴市高棉族同胞致以新年祝福

越通社芹苴市——在2026年高棉族传统新年（Chôl Chnăm Thmây）到来之际，4月12日，越南民族和宗教部副部长伊通（Y Thông）率领的工作代表看望慰问芹苴市高棉族同胞，并向他们致以新年祝福。

伊通表示，高棉族同胞传统新年具有神圣意义，不仅是高棉族同胞独特的文化特色，更是寻根溯源并加深社区团结的重要机会。

伊通强调，党和国家已同步展开各项有效的民族计划和政策，为各民族同胞给予特别关怀。这些努力不仅完善了基础设施、提升了人民的物质和精神生活水平，还维护了当地政治安全稳定和社会秩序。伊通表彰高棉族同胞在执行党的路线和政策和生产竞赛方面所做出的努力，为芹苴市取得的共同成就作出贡献。

值此机会，民族和宗教部工作代表团向当地高棉族优抚家庭、贫困户、相对贫困户、神职人员、权威人士、典范个人和知识分子等赠送慰问品。

民族和宗教部领导人希望在各级各部门的关怀下，高棉族同胞将继续发扬爱国传统，携手建设日益富强的家乡。（完）