越南与德国推动劳务合作

越通社河内——4月9日，越南驻德国大使阮得成在柏林与德国联邦劳动及社会事务部国务秘书莱奥妮·格贝尔斯（Leonie Gebers）举行工作会谈。格贝尔斯强调，希望将劳务合作打造成为越德战略伙伴关系中的重要支柱。



越南驻德国大使馆与德国联邦劳动及社会事务部领导举行工作会谈，旨在就推动未来劳务合作、职业培训、加强两国管理机构间配合的措施进行交流。



莱奥妮·格贝尔斯强调，将继续与越南内务部和有关机关密切配合，首先是，近期将举办在线座谈会，交流良好实践经验，签署合作协议，加强管理措施，力争将劳务合作打造成为双边关系的重要支柱。



阮得成大使建议格贝尔斯推动越南内务部与图林根州签署合作谅解备忘录，旨在为该州越南工人的招聘、职业培训和语言培训建立框架。

同日，阮得成大使访问并与德国联邦经济发展和对外贸易协会（BWA）领导举行了工作会谈。阮得成高度赞赏该协会为越南大使馆在开展促进两国经贸合作的活动所提供的支持。



阮得成表示，每年越南都会举办许多大型展销会，包括春/夏/秋/冬博览会、越南国际贸易博览会（VietNam Expo ）以及国际供应链促进博览会，汇聚了众多越南领先的制造商和出口商。阮得成希望，德国联邦经济发展和对外贸易协会将关注并组织德国企业代表团参加这些重要的商贸对接活动。



德国联邦经济发展和对外贸易协会（BWA）负责人乌尔斯·翁考夫（Urs Unkauf）介绍了该协会在过去为支持越南企业和组织与德国合作伙伴对接所开展的活动。他建议，越南各地方需要更好地建设和宣传自身的品牌和优势，以便与德国伙伴进行有效对接。他还表示，德国企业日益关注越南，并肯定，BWA愿意主办连接两国企业和专家的座谈会或交流活动。



德越协会主席罗尔夫·舒尔茨（RolfSchulze）则表示，德国企业非常关注越南的成功故事。他认为，过去越德合作在教育和文化领域已取得许多显著成就，但未来需要更优先地集中于经济合作。（完）

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