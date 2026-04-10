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嘉莱省公安厅建议起诉4名利用宗教名义破坏民族大团结的犯罪嫌疑人

据嘉莱省公安厅安全调查机关4月10日发布的消息，该机关正完善调查报告，并将案卷及相关物证移交职权部门，对涉嫌“破坏民族团结政策”罪的4名犯罪嫌疑人提出起诉意见。

4名被告人。图自 congluan.vn
4名被告人。图自 congluan.vn

越通社嘉莱省—— 据嘉莱省公安厅安全调查机关4月10日发布的消息，该机关正完善调查报告，并将案卷及相关物证移交职权部门，对涉嫌“破坏民族团结政策”罪的4名犯罪嫌疑人提出起诉意见。

涉案人员包括：Rôh（1963年生）、Thông（1992年生）、Di（又名 Siu Di，1941年生）和 Đinh Yum（1963年生）。其中，Di和 Đinh Yum 目前身处海外，根据相关法律规定，调查机关建议对其进行缺席起诉与审判。

初步调查结果显示，自2019年起，Di和 Đinh Yum勾结并指令国内部分敌对分子组织活动，企图恢复势力，在西原地区实施分裂活动并建立所谓的“独立国家”。

自2023年至今，这些对象加强宣传，拉拢民众参加自称“Bahnar Đêga Kon Kông”的组织，并收集参与人员名单发送至海外。在境外敌对分子的指令下，国内敌对分子积极扩张势力，形成了6个小组，吸引200多人参加；同时接收来自海外的资金及物资，巩固组织运营。

据调查机关，该团伙以宗教名义进行宣传、拉拢群众，企图逐步恢复“富洛”组织和所谓的“得嘎新教”（Tin lành Đêga），严重挑拨民族关系，破坏民族大团结。

落实公安部及地方政府的指示，嘉莱省公安采取了同步业务措施，及时发现并阻止上述不法分子的活动。当地警方配合加强宣传教育，提高民众警惕意识，并依法严惩犯罪团伙头目及骨干分子。（完）

资料图。图自越通社

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越通社
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