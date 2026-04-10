《宗教信仰法》的修正将完善网络空间活动法律框架

越通社河内——越南《宗教信仰法》于2016年由第十四届国会通过，实施8年来，为保障宗教信仰自由权作出了贡献，为神职人员、修行者和信徒践行信仰创造了便利条件。然而，面对科学技术的强劲发展，该法暴露出一些法律空白，其中尚未规定网络空间的宗教信仰活动。



越南佛教教会证明理事会副主席、秘书长、奠边省国会代表释德善上座表示，互联网、人工智能和社交媒体的发展改变了宗教行为和信仰表达方式，从物理空间转向数字空间。社交平台成为传播教义的有效渠道，允许数万甚至数十万人同时参与在线讲经、在线庙会等活动。



因此，释德善上座认为，需要补充关于在网络空间进行宗教信仰活动的权利的充分规定；同时明确规定个人、组织、国家机构、电信企业和社交平台在预防和处理违法行为中的实施原则和责任。



国会文化社会委员会主任阮得荣表示，网络空间的宗教信仰活动发展迅速、具有跨境性且表现复杂，要求加强国家管理并明确相关主体的责任。



公安部内安全局副局长阮友天大校认为，网络空间中的宗教、信仰活动，且日益复杂。在《宗教信仰法》（修正案）中补充相关规定将为管理和处置可能影响安全秩序的因素提供法律依据。



越南政府提请越南第十六届国会第一次会议审议的《宗教信仰法（修正案）》草案，已补充关于网络空间信仰、宗教活动的解释性内容，并对活动登记、各参与主体以及国家管理机关的责任作出具体规定，以加强科技在该领域中的应用。



释德善上座认为，将宗教信仰自由权的保护范围扩大到网络空间，将为保障宗教信仰活动依法进行、满足人民需求提供法律走廊，同时有助于防止利用宗教从事违法行为，并符合当前的数字化转型趋势。（完）

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