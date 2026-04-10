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能源安全：越南航空业多措并举保障4·30南方解放日和5·1劳动节高峰期间燃料供应

在越南，Jet A-1航空燃料供应正呈现积极信号，可确保至4月底的供应。航空业将保障满足4·30南方解放日和5·1劳动节高峰期间旅客需求及航空公司运营计划。越南建设部副部长杜鸿锦在4月9日下午举行的建设部例行新闻发布会上确认了这一信息。

海防市吉碑国际机场。图自越通社
海防市吉碑国际机场。图自越通社

越通社河内 ——在越南，Jet A-1航空燃料供应正呈现积极信号，可确保至4月底的供应。航空业将保障满足4·30南方解放日和5·1劳动节高峰期间旅客需求及航空公司运营计划。越南建设部副部长杜鸿锦在4月9日下午举行的建设部例行新闻发布会上确认了这一信息。

目前，各家航空燃料供应商正努力谈判、寻找并多元化国内外燃料供应渠道。同时，加强协调、储备和开采能力，以满足眼前需求，支持航空公司优化运营、维持未来航线的稳定。

作为国家管理机构，越南民航局已建议政府各部门出台多项紧急政策措施，如减免部分相关税费以支持企业和民众。

关于调整国内机票最高限价的方案，越南航空局正与各航空公司及相关单位协调，仔细核查，考虑到灵活性、实施时间、遵循正确流程，以及对市场和民众的影响。

为及时应对当前航空燃料价格快速、异常的波动，越南航空局将继续评估，在参考国际市场、咨询各航空公司及公众意见基础上，制定最优方案。特别是要比较和考虑不同方案和管理工具的可行性，如税费、价格、附加费和其他支持措施。

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海防市吉碑国际机场。图自越通社

目前，除了调整国内机票最高限价的方案外，允许航空公司征收燃油附加费的方案也正在接受全面审议和评估。

“提出的方案既要帮助航空公司和相关企业克服燃料方面的困难，又要确保企业和消费者利益的平衡，将对市场的负面影响降至最低，从而稳定、发展社会经济，确保实现既定的两位数发展目标”

对航空业而言，燃油成本约占航空公司总运营成本的35%至40%。此外，领空被关闭或限制（如伊朗、伊拉克、科威特、卡塔尔、阿联酋、以色列）导致需要调整航线；飞越替代航线的费用以及保险风险附加费等，都导致运营成本增加。

报告显示，越南航空总公司（Vietnam Airlines）的运营成本增加了约50%至60%，太阳航空（Sun Phu Quoc Airways）增加了30%，越捷航空（VietJet Air）每月增加了2万亿越盾的支出。（完）

越通社
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