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第十六届国会第一次会议：讨论对汽油、柴油、航空燃料的税率

关于对汽油、柴油和航空燃料颁布环境保护税、增值税、特别消费税若干规定的国会决议草案决议草案建议对汽油（不含乙醇汽油）、柴油、航空燃料、煤油和重油的环境保护税税率降至0越盾/升；上述商品属于不需申报和缴纳增值税的对象，但允许抵扣进项增值税；各类汽油的特别消费税税率降至0%。

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政府副总理阮文胜在会议上发表讲话。图自越通社

越通社河内——在越南第十六届国会第一次会议框架下，4月10日上午，国会继续分组讨论以下内容：补充评估2025年经济社会发展计划和国家预算执行结果；2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况；2026-2030年五年经济社会发展计划；2026-2030年阶段中期公共投资计划；2026-2030年五年国家财政计划；2026-2030年公共债务借贷和偿还计划；批准2024年国家预算决算；2025年节约、反浪费工作实践；2025年国家性别平等目标执行情况等。

上午，国会还讨论《〈越南社会主义共和国驻外代表机构法〉若干条款修改补充法》草案；关于配合机制及提高国际投资争端预防与解决效率特殊政策的国会决议草案；关于对汽油、柴油和航空燃料颁布环境保护税、增值税、特别消费税若干规定的国会决议草案。

4月10日下午，国会全体会议将讨论以下内容：《〈竞赛奖励法〉若干条款修改补充法》草案、《信仰宗教法（修正案）》草案、关于对汽油、柴油和航空燃料颁布环境保护税、增值税、特别消费税若干规定的国会决议草案。

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关于对汽油、柴油和航空燃料颁布环境保护税、增值税、特别消费税若干规定的国会决议草案决议草案建议对汽油（不含乙醇汽油）、柴油、航空燃料、煤油和重油的环境保护税税率降至0越盾/升。图自越通社

其中，关于对汽油、柴油和航空燃料颁布环境保护税、增值税、特别消费税若干规定的国会决议草案决议草案建议对汽油（不含乙醇汽油）、柴油、航空燃料、煤油和重油的环境保护税税率降至0越盾/升；上述商品属于不需申报和缴纳增值税的对象，但允许抵扣进项增值税；各类汽油的特别消费税税率降至0%。

决议草案规定适用时间为自2026年4月16日起至2026年6月30日止，并授权政府总理颁布特殊决定以调整（缩短或延长）决议的效力，确保国内成品油市场调控符合世界油价走势。

审查机构基本同意政府提议颁布该政策的必要性，建议政府采取从价格调控、公开透明化基础成品油价格构成机制，到保障供应链、加强检查、严厉处理投机、囤积等行为的全面、同步措施，以提高政策颁布和实施的效果，确保党和国家提出的各项主张、路线和政策得以落实。（完）

越通社
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