政府总理黎明兴：2026年须全面解决机制体制问题

越通社河内 ——4月10日，越南国会分组讨论多项重要议题，包括补充评估2025年经济社会发展计划和国家预算执行情况报告，2026年初经济社会发展与财政预算实施情况，以及2026—2030年中期公共投资计划、国家五年财政计划和公共债务借还计划。



黎明兴表示，政府已认真听取并吸收国会代表的意见，其中包括关于改进报告方式的建议，即朝着简化方向推进，制定经济社会综合报告，替代以往分散的系列专题报告。



同时，需要对现行法律体系、国会和政府的各类报告要求进行全面梳理，推动数字化和信息技术应用，以提高监督和评估效率。



黎明兴指出，政府关于2025年经济社会发展计划执行情况以及2026年任务部署的报告基本获得国会代表的认可。其中，实现两位数经济增长目标被视为重要方向。黎明兴强调，尽管面临诸多挑战，但只要在认识和行动上形成高度共识，我们仍具备实现这一目标的基础。政府已为各行业、各地方明确增长指标，并提出具体的实施措施。



为实现既定目标，政府将继续推进三大战略突破，包括完善体制、发展基础设施和提高人力资源质量。

越南政府总理、海防市国会代表黎明兴在国会小组会议上发表讲话。图自越通社

在体制方面，必须在2026年内集中解决一系列关键问题，包括全面核查法律体系，消除地方两级政府模式运行中的障碍，确保行政体系高效顺畅运转。同时，力争在2026年第二季度前完成经济社会发展规划和土地利用规划的编制、调整和审批，加快解决长期积压的项目，尤其是涉及土地、资金及能源领域的项目。



范明政指出，政府将对地方试点的特殊政策机制进行评估，对实践证明行之有效的机制予以制度化并推广实施。同时，相关部门将进一步精简行政手续，优化营商条件，为投资和生产经营创造更加便利的环境。



在基础设施方面，政府将大力推进交通、能源和物流等关键领域的重大项目实施进度，以增强区域互联互通和经济竞争力。



在人力资源方面，政府继续实施教育与培训领域的改革措施，重点培养高质量人才，满足科技创新和现代经济发展的需求。



黎明兴表示，实现较高经济增长需要大量投资资金。预计本阶段公共投资规模将超过8000万亿越盾，高于上阶段的2870万亿。但仅占全社会投资总额的约20%。其余资金需要通过吸引国内企业、社会资本及外国投资来补充。因此，建立透明、稳定的法律环境，是增强投资吸引力的重要前提。



此外，保持宏观经济稳定是实现发展目标的重要基础。政府正在灵活运用政策工具，加强协调，积极应对国际市场波动带来的影响。



黎明兴强调，完善体制、发展基础设施和提升人力资源质量，不仅服务于经济增长目标，也有助于提高资源配置效率，为越南实现可持续发展并增强国际竞争力奠定坚实基础。（完）