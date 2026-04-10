2026年越南国际旅游展：数字化转型与绿色增长助力提升越南旅游业的地位

越通社河内——4月10日上午，以"数字化转型与绿色增长——提升越南旅游业的地位"为主题的2026年第15届越南国际旅游展（VITM-2026）在河内正式开幕。本次展会由越南旅游协会在越南文化、体育与旅游部的指导下主办，不仅是国内外旅游企业对接合作的机会，还是游客享受众多优惠待遇的契机。



越南文化、体育与旅游部副部长胡安峰在开幕式上表示，2025年尽管仍面临诸多困难，但越南仍基本完成各项经济社会发展目标。旅游业继续成为亮点，复苏势头强劲，接待国际游客2150万人次、国内游客1.35亿人次，总收入超过100万亿越盾。



胡安峰指出，这一结果不仅肯定了越南作为旅游目的地的吸引力，还显示了旅游业在促进经济增长、创造就业、传播文化价值和提升国家形象方面的重要作用。



近期，越南文化、体育与旅游部积极落实2025-2030年智慧旅游数字化转型计划。胡安峰强调，今年国际旅游展主题十分合乎世界趋势及越南发展战略方向。旅游展有助于刺激消费活动、打造新产品并提高人力资源质量。



4月10日上午，以"数字化转型与绿色增长——提升越南旅游业的地位"为主题的2026年第15届越南国际旅游展（VITM-2026）在河内正式开幕。图自越通社

在肯定越南旅游协会在支持企业、助力行业复苏与增长方面所发挥的桥梁作用时，胡安峰相信，凭借丰富多彩的活动，2026年越南国际旅游展将为国内外地方、企业创造会面、对接的机会，促进合作，并按照绿色、可持续的方向提升越南旅游业的地位。



据越南旅游协会常务副主席高氏玉兰表示，今年的展会有来自国内31个省市以及20个国家和地区的近400个展位、超过600家组织和企业参展，其中国际展位约占15%。预计将有超过8万名观众参观展会并参与多项活动。



2026年越南国际旅游展将持续至4月13日结束，展会期间将举办一系列旅游专业活动，举办地点在越苏友谊文化宫（河内市陈兴道街91号）。（完）