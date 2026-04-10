经济

越南首批新鲜榴莲通过“绿色通道”经由友宜国际口岸出口至中国

4月10日，两集装箱新鲜榴莲（相当于约1.4万棵果实）在谅山省友谊国际口岸顺利通关出口至中国。这批榴莲采自林同省保禄坊的原料种植区。

出口至中国的首批新鲜榴莲。图自越通社
出口至中国的首批新鲜榴莲。图自越通社

越通社谅山省——4月10日，两集装箱新鲜榴莲（相当于约1.4万棵果实）在谅山省友谊国际口岸顺利通关出口至中国。这批榴莲采自林同省保禄坊的原料种植区。

这是首批通过应用“绿色通道”流程，依托全链条溯源对外出口的榴莲，标志着现代化、透明化、全流程数字化农产品管理模式的开端，可满足国际市场最严格的标准要求。

与传统方式不同，“绿色通道”流程允许从种植园土壤取样检测开始，到鲜果采摘加工全过程实施检验；在果树上粘贴溯源标签，并在采摘时在果实上贴码；同时在种植所在地即可完成植物检疫及原产地证书（C/O）签发。这一机制有助于最大程度确保水果的新鲜度，最大限度缩短口岸通关时间，并有效降低货物拥堵风险。

公安部安全工业局防伪标签与材料中心主任杜飞龙中校透露，对于该批榴莲，每一颗果实上都贴附由该中心提供的溯源二维码防伪标签，作为 “电子身份证”，便于各方可获得种植区域信息、采摘过程中溯源贴标及后续包装等全流程信息等产品相关信息。

农业与环境部代表指出，榴莲采收工作在主管部门和相关企业监督之下严格进行，果实也在果园内被贴上溯源标签。

农业与环境部科学技术司副司长阮光信明确指出，“溯源不仅是进口国的技术要求，更是越南农产品出口全球的信誉与质量承诺。成功应用‘绿色通道’模式，将为建设透明、负责任且可持续发展的农业体系做出贡献。”

预计这批新鲜榴莲将于2026年4月11日抵达中国凭祥市，从采摘到货车通关仅需6天的时间，与传统方式相比（通关时间8至11天甚至更长），通过“绿色通道”的通关时间显著缩短。（完）

2025年越南榴莲产业实现突破性增长，出口额约达40亿美元。图自越通社

越南提升榴莲产业管理能力

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越通社
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