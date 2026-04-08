越南驻海口贸易促进办公室正式揭牌 助推越中经贸关系发展

越通社海南省——越通社驻中国记者报道，4月8日，越南工贸部与海南省人民政府在海口市共同举行越南驻海口贸易促进办公室揭牌仪式。



这是落实中共中央总书记、国家主席习近平于2025年4月访问越南期间双方所发表的越中联合声明内容的重要里程碑，同时也彰显越南工贸部在中国各地设立越南贸易促进办公室方面所作出的努力与决心。



越南工贸部领导在仪式上发表讲话时指出，越南驻海口贸易促进办公室的成立是工贸部与海南省人民政府在落实两国高层领导所达成的共识、关于加强经贸合作谅解备忘录以及关于在海口设立越南贸易促进办公室谅解备忘录精神期间所取得的切实成果。



海南省人民政府代表强调，越南是中国在东盟国家中的重要贸易伙伴，双方在热带农业、物流、数字经济、休闲旅游等领域上具有很强的互补性。因此，海南省高度评价越南工贸部在海口设立贸易促进办公室，并期待该办公室为加强两国企业对接沟通，挖掘各自潜力与优势，推动越南各地方与中国海南省之间经贸合作关系可持续发展牵线搭桥。



双方代表在仪式上合影。图自越通社

多年来，越中经贸关系保持强劲发展势头并取得了丰硕成果。中国继续是越南第一大的贸易合作伙伴，而越南则是中国在东盟的最重要贸易伙伴之一。



越南驻海口贸易促进办公室的揭牌仪式不仅是越南工贸部与海南省合作进程中的重要里程碑，也有助于推动越中经贸合作关系朝着更务实高效、更可持续的方向发展。



根据越方的统计数据显示，2025年越中贸易金额达2560亿美元，同比增长24.7%；其中，越南对华出口704亿美元，自中国进口1860亿美元。



根据中方统计数据，2025年越中贸易金额达2961亿美元，同比增长13.67%；其中，越南对中国出口979亿美元，自中国进口1981.5亿美元。2025年越南与海南贸易金额约为14亿美元，在两国经贸合作中所占比重仍相对较小。（完）

