越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与柬埔寨人民党副主席、党中央常务委员会主席赛冲举行会谈

越通社金边——越通社特派记者报道，4月10日上午，在柬埔寨人民党中央总部隆重举行的正式欢迎仪式后，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与柬埔寨人民党副主席、党中央常务委员会主席赛冲亲王（Samdech Say Chhum）举行了会谈。



两位领导人强调，越南和柬埔寨是在争取民族独立斗争中同甘共苦的邻国。由历代领导人培育的两国关系继续强劲发展，在政治、国防安全、经贸、教育培训、民间交流和地方合作等领域日益走向深入。双方一致同意继续有效落实高层互访和接触所取得的成果，特别是2026年2月苏林总书记对柬埔寨进行访问及两党中央常委会会晤的成果。





双方代表合影。图自越通社

双方一致同意保持两国高层及两国各部门之间的经常性会晤和交往；加强信息共享、及时磋商，以巩固政治互信。



两位领导人强调，国防安全合作是重要支柱，一致同意落实好各项协议，绝不允许任何势力利用本国领土反对对方国家；加强打击跨国犯罪、毒品及高科技犯罪的协调。



双方强调，需要大力推进经济、贸易和投资合作；推动战略基础设施互联互通，特别是交通、物流、口岸和边境贸易；加强农业、加工业、能源、电信、数字化转型和人力资源培训等领域的协调。同时，双方一致同意协调解决尚未完成勘界立碑的边界地段，建设和平、友好、可持续发展的边界线。陈锦秀建议柬方继续本着友好、尊重法律和彼此正当利益的精神，关注妥善解决涉及越裔人群及两国公民的相关问题。



两位领导人一致认为，有必要加强对两国关系优良传统的宣传和教育；坚决斗争、驳斥错误言论，防止破坏两国团结友谊。双方还一致同意继续在多边论坛，特别是在东盟及区域合作机制中加强协调、相互支持，为维护东盟团结和中心地位作出贡献；推动在对话、合作、尊重国际法的基础上处理地区事务。



双方强调，将继续坚定维护和发展越柬传统友谊与全面合作关系；协调配合举办2027年两国建交60周年纪念活动。值此之际，双方共同见证了嘉莱省与腊塔纳基里省、上丁省和柏威夏省2026-2030年合作谅解备忘录文本交换仪式。（完）