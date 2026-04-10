越南和老挝加强安全合作

越通社河内——越通社驻老挝记者报道，4月10日上午，越老第十六次安全合作会议在老挝首都万象举行。



会议是两国安全力量交流、统一协调措施以保障国家安全，维护稳定，建设和平、友好与合作的边界线，巩固越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系的契机。



会上，越南公安部副部长范世松希望双方继续有效、务实地协调配合；维持边境地区安全力量和公安力量的定期交班；坚决不让敌对、反动势力有条件利用本国反对对方国家，也不让敌对势力破坏各自国家的政治稳定、安全秩序，特别是决不让两国伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系发生分裂。



双方评估认为，尽管世界和地区形势面临诸多困难，两国安全力量仍有效落实了2025年3月在胡志明市举行的第十五次会议纪要，并在维护国家安全工作中保持密切协调。



越南公安部副部长范世松。图自越通社

关于今后合作方向，双方一致同意继续有效落实两国安全力量现有的各项合作机制；重视两国国家安全相关信息和形势的交流机制；交换信息，协调防范和应对影响两国合作总体以及两国公安部之间合作的安全威胁。



此外，双方还一致同意在国际和地区安全合作论坛上继续密切协调两国的观点立场；推动东盟各国在打击国际恐怖主义方面的合作；协调保障今后在老挝和越南举行的重大活动的安全。



在会议上，范世松副部长和老挝公安部副部长恩·乌安诺努（En Ouanongnout）签署了越老第十六次安全合作会议纪要。



同日下午，由范世松率领的越南公安部代表团礼节性拜会老挝党中央书记、公安部部长文通·贡马尼（Vanthong Kongmani）上将。（完）