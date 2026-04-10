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越共中央总书记、国家主席苏林向国会党委颁发2025—2030年任期人事决定

4月10日下午，越南国会党委在国会大厦举行会议，宣布越共中央政治局关于干部工作的决定。

越共中央总书记、国家主席苏林向国会主席陈青敏及各位国会副主席颁发政治局关于指定2025—2030年任期国会党委会、常委会、书记、副书记的决定。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林向国会主席陈青敏及各位国会副主席颁发政治局关于指定2025—2030年任期国会党委会、常委会、书记、副书记的决定。图自越通社

越通社河内——4月10日下午，越南国会党委在国会大厦举行会议，宣布越共中央政治局关于干部工作的决定。

越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并颁发决定。

会上，越共中央委员、国会代表工作委员会主任、中央组织部副部长阮友东宣布了政治局的如下决定：

- 指定38名同志参加2025—2030年任期国会党委执行委员会；

- 指定20名同志组成国会党委常务委员会；

- 指定陈青敏同志继续担任2025—2030年任期国会党委书记；

- 指定杜文战同志担任国会党委常务副书记；

- 指定冯庆才同志担任国会党委专职副书记；

- 指定7名同志组成国会党委常务班子。

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苏林总书记发表讲话 图自越通社

在部署任务时，苏林强调，完善国会党委领导班子具有重要意义，是加强党对国会直接、全面领导的重要举措，旨在确保国会切实履行立法、最高监督以及决定国家重大事项三项核心职能。

苏林指出，越共十四大已明确未来阶段国家发展的目标、愿景及战略决策，其中完善体制被视为首要任务和关键突破口。国会党委的工作质量将直接决定制度建设质量，而制度质量又关系到国家未来发展的速度与水平。

因此，国会党委必须成为坚强的领导核心和团结中心，统一思想和行动，展现主动性、果断性与担当精神，敢想敢干、敢于负责，推动越共十四大决议尽快落地见效，取得实质性、可量化的成果。

苏林强调，要高度重视国会党委自身建设，打造政治坚定、作风优良、能力突出的坚强党组织。各级领导干部特别是关键岗位人员要以身作则，严守纪律规矩，坚持党性原则，把国家和民族利益放在首位；建设一支政治坚定、绝对忠诚、全心全意为人民服务的干部队伍。

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苏林总书记同与会代表合影 图自越通社



同时，要坚决防范和打击腐败、浪费和消极现象，坚决杜绝在立法、监督和重大决策过程中出现利益集团行为。

苏林要求，国会党委要集中领导好国会履行核心职能，破除发展瓶颈，完善体制机制，使其成为国家竞争优势，满足新时代发展要求。

他强调，要始终坚持“以民为本”的理念，推动国会代表真正贴近人民、了解人民、服务人民，不仅局限于定期接触选民，更要主动深入基层，倾听群众和企业最细微的诉求，将人民声音转化为立法内容、质询议题和监督重点，并以人民生活水平的实际改善和群众信任作为最高评价标准。（完）





越通社
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