越共中央总书记、国家主席苏林向国会党委颁发2025—2030年任期人事决定

越通社河内——4月10日下午，越南国会党委在国会大厦举行会议，宣布越共中央政治局关于干部工作的决定。



越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并颁发决定。



会上，越共中央委员、国会代表工作委员会主任、中央组织部副部长阮友东宣布了政治局的如下决定：



- 指定38名同志参加2025—2030年任期国会党委执行委员会；



- 指定20名同志组成国会党委常务委员会；



- 指定陈青敏同志继续担任2025—2030年任期国会党委书记；



- 指定杜文战同志担任国会党委常务副书记；



- 指定冯庆才同志担任国会党委专职副书记；



- 指定7名同志组成国会党委常务班子。



苏林总书记发表讲话 图自越通社

在部署任务时，苏林强调，完善国会党委领导班子具有重要意义，是加强党对国会直接、全面领导的重要举措，旨在确保国会切实履行立法、最高监督以及决定国家重大事项三项核心职能。



苏林指出，越共十四大已明确未来阶段国家发展的目标、愿景及战略决策，其中完善体制被视为首要任务和关键突破口。国会党委的工作质量将直接决定制度建设质量，而制度质量又关系到国家未来发展的速度与水平。



因此，国会党委必须成为坚强的领导核心和团结中心，统一思想和行动，展现主动性、果断性与担当精神，敢想敢干、敢于负责，推动越共十四大决议尽快落地见效，取得实质性、可量化的成果。



苏林强调，要高度重视国会党委自身建设，打造政治坚定、作风优良、能力突出的坚强党组织。各级领导干部特别是关键岗位人员要以身作则，严守纪律规矩，坚持党性原则，把国家和民族利益放在首位；建设一支政治坚定、绝对忠诚、全心全意为人民服务的干部队伍。



苏林总书记同与会代表合影 图自越通社





同时，要坚决防范和打击腐败、浪费和消极现象，坚决杜绝在立法、监督和重大决策过程中出现利益集团行为。



苏林要求，国会党委要集中领导好国会履行核心职能，破除发展瓶颈，完善体制机制，使其成为国家竞争优势，满足新时代发展要求。



他强调，要始终坚持“以民为本”的理念，推动国会代表真正贴近人民、了解人民、服务人民，不仅局限于定期接触选民，更要主动深入基层，倾听群众和企业最细微的诉求，将人民声音转化为立法内容、质询议题和监督重点，并以人民生活水平的实际改善和群众信任作为最高评价标准。（完）











