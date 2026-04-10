越共中央书记处常务书记陈锦秀抵达河内，圆满结束对老挝和柬埔寨的正式访问之旅

越通社河内——越通社特派记者报道，4月10日晚，越共中央书记处常务书记陈锦秀和越南高级代表团已抵达内排国际机场，圆满结束应老挝人民革命党中央书记处常务书记维莱·拉坎丰（Vilay Lakhamphong）和柬埔寨人民党（CPP）副主席、柬埔寨人民党中央常务委员会常务主席赛冲（Samdech Say Chhum）的邀请于2026年4月9日至10日对老挝和柬埔寨进行的正式访问之旅。



为期两天的访问，越共中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团在老挝和柬埔寨开展了20多项活动。



访问期间，陈锦秀与老挝、柬埔寨两国高层领导人就推进全面合作的主要方向进行了交流，强调要有效落实已达成的各项协议，重点推动关系向纵深务实发展，并与两国人民的切身利益紧密挂钩。



陈锦秀还出席了越共中央办公厅与老挝人民革命党中央办公厅合作文件的交换仪式；越南一些地方与老挝和柬埔寨一些边境省份的合作谅解备忘录。



陈锦秀及越南高级代表团已走访并会见了越南驻老挝和柬埔寨大使馆工作人员以及旅老和旅柬越南人社群。



这是越共中央政治局委员、中央书记处常务书记对两个邻国的首次正式访问，具有重要政治和文化意义。此访恰逢老挝和柬埔寨传统新年（Bunpimay 和 Chol Chhnam Thmey）前夕。同时，此访是在越南成功举办越共十四大、选举产生第十六届国会和各级人民议会、健全新一届领导班子并部署新战略方向之后进行的。



特别是，此访延续了越共中央总书记苏林2026年2月对老挝和柬埔寨进行国事访问所取得的巨大成功，充分体现了越南共产党在外交路线实施上的连续性与同步性。这不仅是政策的延续，更是将高层承诺转化为具体行动的重要步骤，为三国合作注入了新的动力。（完）

Nhan Thanh Huyền