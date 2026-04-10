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陈锦秀会见柬埔寨首相洪玛奈

据越通社特派记者报道，4月10日，在对柬埔寨进行正式访问期间，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在首都金边会见了柬埔寨首相洪玛奈。

陈锦秀会见柬埔寨首相洪玛奈 图自越通社
陈锦秀会见柬埔寨首相洪玛奈 图自越通社

越通社河内——据越通社特派记者报道，4月10日，在对柬埔寨进行正式访问期间，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在首都金边会见了柬埔寨首相洪玛奈。

会见中，陈锦秀转达了越南政府总理黎明兴对洪玛奈首相的亲切问候和祝福，并祝贺柬埔寨近年来取得的发展成就。他表示相信，在洪玛奈首相的领导下，柬埔寨将继续保持良好经济增长势头，实现既定发展目标。

陈锦秀感谢柬埔寨历代领导人和人民在越南争取民族独立和国家建设事业中给予的宝贵支持，并高度评价两国政府之间的密切合作。他表示，在柬埔寨人民党领导人洪森以及洪玛奈首相的领导下，越柬关系将不断迈上新台阶。

洪玛奈相信，在越共中央总书记、国家主席苏林的领导下，越南将实现两位数经济增长目标，顺利实现到2030年成为中等偏上收入发展中国家、到2045年成为高收入发达国家的目标。

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陈锦秀会见柬埔寨首相洪玛奈 图自越通社

双方一致认为，2026年2月越共中央总书记、国家主席对柬埔寨的国事访问以及越南共产党与柬埔寨人民党高层会晤，为加强政治互信、深化战略合作和拓展新阶段合作方向发挥了重要作用，同时也进一步促进了越南—柬埔寨以及越南—柬埔寨—老挝三方团结合作。

在当前国际和地区形势复杂多变的背景下，双方强调必须进一步加强团结与合作，持续巩固越柬关系及三方合作机制。

陈锦秀重申，越南始终高度重视发展同柬埔寨的传统友谊和全面合作关系，并将其视为两国共同的宝贵财富，具有重要战略意义。

双方同意加强高层及各级别往来，巩固政治互信；推动落实高层共识，制定并实施双边行动计划；深化经贸、投资、基础设施、金融及供应链合作，力争双边贸易额尽快达到200亿美元；加强教育培训合作，特别是高质量人力资源培养；加大打击跨境犯罪合作力度，推进边界划界立碑工作，建设和平、友好、可持续发展的边境。


双方还强调加强对传统友好关系的宣传教育，特别是推动青年交流，夯实民意基础，并共同筹备2027年越柬建交60周年纪念活动。

陈锦秀还建议柬方继续关注并妥善解决在柬越南裔人员法律地位问题，为其稳定生活、融入当地社会创造有利条件。

双方一致表示，相信在两国领导人和人民的共同努力下，越柬关系将不断深化发展，取得更加务实和有效的成果。（完）




越通社
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