柬埔寨高度评价越共中央书记处常务书记陈锦秀访柬的意义

越通社河内——4月10日晚，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团离开金边，圆满结束应柬埔寨人民党副主席、中央常务委员会主席赛冲（Say Chhum）邀请对柬埔寨王国进行的正式访问。



越通社驻金边记者报道，当天傍晚发表的新闻公报中，柬埔寨人民党中央委员会强调了越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀此次对柬埔寨王国进行的访问在外交和政治上均具有深远意义。此访旨在继续贯彻落实2月6日柬埔寨人民党中央常务委员会与越南共产党中央政治局高层会议精神，并落实2025-2027阶段两党代表团互访协议，符合“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定” 的方针，为两党、两国政府和人民带来实实在在的利益。



在各场会晤中，双方相互通报了各自国家、地区及世界形势，分享了关于各自党和国家情况、双边关系以及在地区和国际框架下的合作经验与亮点。与此同时，双方提出了两党间的活动方向与合作计划，旨在维护两党、两国政府和人民的历史关系与团结传统，并向年轻一代进行历史价值教育。



柬埔寨人民党的新闻公报评价道：“两国青年之间的团结已成为重要支柱，是连接柬埔寨与越南关系的友谊桥梁。”



此外，新闻公报还援引了代理国家元首、柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森亲王（Samdech Techo Hun Sen）的话称，两国在议会、国家机构及党际渠道的合作正不断得到深化。柬埔寨人民党主席同时表示希望两国能按计划实现双边贸易额达到200亿美元的目标。（完）

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