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陈锦秀与老挝常务书记共同见证越老合作文件签署

据越通社特派记者报道，4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰在老挝人民革命党中央驻地共同出席并见证了越老双边合作文件签署仪式。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在与老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰举行的会谈上发表讲话。图自越通社
越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在与老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰举行的会谈上发表讲话。图自越通社

越通社万象——据越通社特派记者报道，4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰在老挝人民革命党中央驻地共同出席并见证了越老双边合作文件签署仪式。

此次签署的合作文件旨在进一步加强两国相关机构的协作关系，为推动越老“伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接”关系不断走深走实作出积极贡献。两国高级代表团成员共同见证签署。

签署文件包括：《越共中央办公厅与老挝人民革命党中央办公厅关于2026-2030年档案、文书及图书馆领域合作项目》和《越南奠边省与老挝琅南塔省2026-2029年合作谅解备忘录》。

近年来，越老关系持续保持积极、全面发展势头，各领域合作成果务实。政治关系始终是两国关系的坚实基石，高层互访频繁、合作机制运行高效、在国际论坛上密切协调，充分体现了两党两国的高度政治互信。

特别是在越共中央总书记苏林对老挝进行国事访问后，双方迅速推进“战略对接”相关内容的落实。该理念体现了两国在发展愿景与具体政策层面的深度协同与全面衔接。（完）


越通社
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