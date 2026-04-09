越共中央总书记、国家主席苏林将对中国进行国事访问

3月26日，在中国国防部例行记者会上，针对记者关于中越两国外交、国防、公安“3+3”部长级战略对话机制的战略意义，以及2026年越中军事交流与合作具体协议的提问，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人蒋斌大校表示，中越两国军队将继续为地区和平与繁荣注入积极、稳定的正能量。