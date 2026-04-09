☀️越通社早安咖啡（2026.4.9）

越共中央书记处常务书记陈锦绣。图自越通社

越通社河内——4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣率越南高级代表团离开首都河内，启程对老挝人民民主共和国和柬埔寨王国进行正式访问。 全文



·根据第十六届国会第一次会议议程，4月9日上午，国会听取了关于《户籍法（修正案）》、《公证法若干条款修改补充法》、《法律援助法若干条款修改补充法》、《信息获取法（修正案）》4项法律草案的呈文和审查报告。随后，国会分组对上述4项法律草案进行讨论。



·越共中央政治局8日召开关于干部工作决定公布会议。越共中央总书记、国家主席苏林主持会议并颁发决定。政府总理黎明兴、国会主席陈青敏等一同参加。越共中央委员会委员、中央组织部常务副部长黄忠勇公布政治局的各项决定。全文



·值此越南共产党中央委员会总书记苏林同志当选越南社会主义共和国主席，黎明兴同志当选越南社会主义共和国政府总理，陈青敏同志当选为越南社会主义共和国国会主席之际，古巴、朝鲜、美国、白俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古国、巴勒斯坦和尼加拉瓜等国领导人和政党领导人纷纷发来贺电、贺信。 阅读全文

·越共中央总书记、国家主席苏林日前签署了关于批准《联合国关于打击网络犯罪公约》（《河内公约》）的决定。越南成为东南亚第一个、世界第二个批准《河内公约》的国家。 阅读全文

·在当地时间4月7日，美国和伊朗达成临时停火协议的背景下，越南外交部发言人范秋恒于4月8日表示，越南欢迎美国和伊朗于4月7日刚达成的停火协议，这是缓解紧张局势、逐步恢复中东地区和平、稳定、安全的重要进展。 阅读全文

越南外交部发言人范秋恒。外交部供图

·4月8日下午，老挝驻越南大使馆在河内隆重举行佛历2569年传统新年庆祝活动。越南外交部长黎怀忠、胡志明国家政治学院院长段明训、国家副主席武氏映春等领导代表一同出席。

·越通社驻中国记者报道，4月8日，越南工贸部与海南省人民政府在海口市共同举行越南驻海口贸易促进办公室揭牌仪式。 阅读全文



·越南第十六届国会健全主要领导班子是特别重要的政治开端，确保国家领导和治理工作连续性和稳定性。这是瑞士-越南经济论坛（SVEF）秘书长雷切尔·阮·伊森施密德近日接受越通社驻日内瓦记者采访时所作出的评价。



·4月7日，东盟高级官员会议（ASEAN SOM）在菲律宾马尼拉举行。东盟11个成员国的外交部副部长/高级官员及东盟秘书处领导出席会议。越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江率领越南代表团出席会议。 阅读全文



·根据越南水产品加工与出口协会（VASEP）的统计数据，2026年3月，越南水产出口额约为9.27亿美元，较去年同期增长5%以上。第一季度累计出口额达26.4亿美元，增长近8%。但这一增幅远低于今年前两个月的增速，明显地反映了全球市场的波动性。

2026年3月，越南水产出口额约为9.27亿美元，较去年同期增长5%以上。图自越通社

·合并后，越南科学技术部的组织机构得到显著精简，指导和调控能力明显加强。该部部长共颁布了90份通知，涵盖263项涉及多个领域的重要指导内容，其中三项优先任务是改革内部治理、推进数字化转型和发展科学技术。



·富寿省4月8日晚与国际游客代表团举行见面会，吸引省人民委员会、各厅局和当地旅游企业代表参加，旨在加强旅游合作并开拓国际游客市场。这也是宣传推广富寿省旅游目的地形象，吸引更多国际游客前来观光旅游的契机。



·4月8日，同塔省鸟栖（Tràm Chim）国家公园保护中心副主任段文速表示，斑嘴鹈鹕群在消失6年后重新出现在A1区。这是鸟栖国家公园严格保护的区域。（完）