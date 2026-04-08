时政

瑞士-越南经济论坛秘书长：越南健全主要领导班子是重要的政治开端

越南第十六届国会健全主要领导班子是特别重要的政治开端，确保国家领导和治理工作连续性和稳定性。这是瑞士-越南经济论坛秘书长雷切尔·阮·伊森施密德近日接受越通社驻日内瓦记者采访时所作出的评价。

越南国家主席苏林宣誓就职。图自越通社
越南国家主席苏林宣誓就职。图自越通社

越通社河内——越南第十六届国会健全主要领导班子是特别重要的政治开端，确保国家领导和治理工作连续性和稳定性。这是瑞士-越南经济论坛（SVEF）秘书长雷切尔·阮·伊森施密德（Rachel Nguyen Isenschmid）近日接受越通社驻日内瓦记者采访时所作出的评价。

伊森施密德评价，越南国会选举出新一届领导班子标志着重要的过渡阶段，同时在越南日益广泛融入国际一体化的背景下为其的发展开辟了新的机遇。SVEF希望新一届领导班子将继续保持发展的稳定性和透明性，以及在投资环境、金融、科技和可持续发展等领域的改革不断前进。

越南正面临提升其在全球经济版图上地位的重大机遇，因此，长期、一贯的政策的作用将是关键因素。SVEF相信，有了新的领导团队，越南将继续推动国际合作框架，其中包括与瑞士等合作伙伴的战略关系，旨在为资本、知识和技术有效流动创造更有利的条件。

vnanet-vinh-long-tang-cuong-hop-tac-voi-dien-dan-kinh-te-thuy-sy-viet-nam-svef-8155019.jpg
瑞士-越南经济论坛（SVEF）秘书长雷切尔·阮·伊森施密德。图自越通社

伊森施密德认为，双方需要通过加强合作项目来巩固双边关系。她强调，这不仅是两国回顾过去合作历程的时刻，也是为未来塑造战略步骤的时刻，其中可以集中于三大主要方向。

一是、加强政策对话和完善法律框架，特别是在金融、投资、创新和可持续发展等领域。

二是、通过SVEF等论坛、贸易促进项目以及两国金融、技术中心之间的合作，大力促进企业互联互通和创新生态系统。

三是、投资于人力资源开发和教育培训交流，因为人始终是一切可持续关系的核心因素。

伊森施密德相信，有了公私部门的密切配合以及像SVEF这样的组织的陪伴，越南与瑞士的关系将继续深入、务实发展，并为两国带来长期价值。（完）

越通社
#Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị #Đại hội Đảng XIV #瑞士-越南经济论坛 #秘书长雷切尔·阮·伊森施密德 #越南第十六届国会 #健全 #主要领导班子 越南
关注 VietnamPlus

国会选举

党建

相关新闻

第十五届国会处理了大量工作，突出表现为组织多次临时会议决定紧迫问题。图自越通社

国会和各级人民议会选举：尽早把越共十四大雄心目标执行到位

旅居俄罗斯的越南侨胞贤达人士密切关注国会和各级人民议会选举的筹备工作。在与越通社记者交流时，旅俄越南人组织联合会副主席阮国雄评价，将选举提前约两个月举行以及时健全越共十四大后人选是一项战略性决策，有助于尽早把越共十四大雄心目标执行到位。

第十届越南祖国阵线中央委员会主席团委员、越南祖国阵线中央委员会机关下属民主监督与社会评议委员会主任阮琼莲。图自越通社

国会与人民议会选举：确保组织严密 民主公开 程序规范

第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举将于2026年3月15日举行。这是国家一项特别重要的政治盛会，在越南共产党第十四次全国代表大会（越共十四大）取得圆满成功之后举行，是全民大节日，是全国选民和人民充分行使当家作主权利，选举产生代表自身意志和愿望的代表参与国会和各级人民议会，为健全民有、民治、民享、由越南共产党领导的社会主义法治国家作出贡献的重要契机。

更多

越共中央总书记、国家主席苏林向政府副总理、公安部长和外交部长颁发任命决定。图自越通社

世界各国领导人纷纷向越南党和国家领导人致贺电与贺信

值此越南共产党中央委员会总书记苏林同志当选越南社会主义共和国主席，黎明兴同志当选越南社会主义共和国政府总理，陈青敏同志当选为越南社会主义共和国国会主席之际，古巴、朝鲜、美国、白俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古国、巴勒斯坦和尼加拉瓜等国领导人和政党领导人纷纷发来贺电、贺信。

陈德胜同志出任河内市委书记。图自越通社

陈德胜同志出任河内市委书记

越共中央政治局委员、2021-2026年任期农业与环境部党组书记、部长陈德胜同志不再参加2020-2025年任期政府直属机关党委。政治局指派陈德胜同志参加河内市委、常委会，并担任2025-2030年任期河内市委书记。

外交部副部长阮孟强。图自越通社

巩固和提升越老柬全面友好合作关系

值越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团对老挝和柬埔寨进行正式访问之际，越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强就此访的目的和意义接受了采访。

越南国家主席苏林宣誓就职。图自越通社

俄罗斯媒体：越南建设更具实权的国家机构

4月7日，俄罗斯多家媒体就越南第十六届国会选举越共中央总书记苏林为2026-2031年任期国家主席发表文章，认为这是越南治理体系中的一大变革，旨在实现未来系列重大发展目标。

老挝传统新年上的拴线仪式。图自越通社

越南祖国阵线中央委员会主席致信祝贺老挝传统新年

值此老挝人民传统新年（佛历2569年）之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀向老挝人民革命党中央政治局委员、老挝建国阵线中央委员会主席奇乔·凯坎皮吞（Kikeo Khaykhamphithoune）致贺信。

“同一健康”峰会（One Health Summit）框架内的一场研讨会。图自越通社

越南支持“同一健康”全球承诺

在法国里昂举行的“同一健康”峰会（One Health Summit）框架内，作为越南“同一健康”伙伴关系框架的牵头机构，越南农业与环境部表示强烈支持关于“同一健康”的全球政治承诺以及由法国发起的各项国际倡议。

越共中央总书记、国家主席苏林在第十六届国会第一次会议上发表就职演说。图自越通社

📝时评：迈向“人民享受发展成果”目标的征程

在党和国家两个最高岗位上，其首要优先是推动国家实现快速、可持续发展，全面提升人民生活水平；核心任务是深刻贯彻并切实落实“以民为本”的理念，充分发挥人民的主体作用；最高目标、最终归宿是让人民共享发展成果。