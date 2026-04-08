瑞士-越南经济论坛秘书长：越南健全主要领导班子是重要的政治开端

越通社河内——越南第十六届国会健全主要领导班子是特别重要的政治开端，确保国家领导和治理工作连续性和稳定性。这是瑞士-越南经济论坛（SVEF）秘书长雷切尔·阮·伊森施密德（Rachel Nguyen Isenschmid）近日接受越通社驻日内瓦记者采访时所作出的评价。



伊森施密德评价，越南国会选举出新一届领导班子标志着重要的过渡阶段，同时在越南日益广泛融入国际一体化的背景下为其的发展开辟了新的机遇。SVEF希望新一届领导班子将继续保持发展的稳定性和透明性，以及在投资环境、金融、科技和可持续发展等领域的改革不断前进。



越南正面临提升其在全球经济版图上地位的重大机遇，因此，长期、一贯的政策的作用将是关键因素。SVEF相信，有了新的领导团队，越南将继续推动国际合作框架，其中包括与瑞士等合作伙伴的战略关系，旨在为资本、知识和技术有效流动创造更有利的条件。



瑞士-越南经济论坛（SVEF）秘书长雷切尔·阮·伊森施密德。图自越通社

伊森施密德认为，双方需要通过加强合作项目来巩固双边关系。她强调，这不仅是两国回顾过去合作历程的时刻，也是为未来塑造战略步骤的时刻，其中可以集中于三大主要方向。



一是、加强政策对话和完善法律框架，特别是在金融、投资、创新和可持续发展等领域。



二是、通过SVEF等论坛、贸易促进项目以及两国金融、技术中心之间的合作，大力促进企业互联互通和创新生态系统。



三是、投资于人力资源开发和教育培训交流，因为人始终是一切可持续关系的核心因素。



伊森施密德相信，有了公私部门的密切配合以及像SVEF这样的组织的陪伴，越南与瑞士的关系将继续深入、务实发展，并为两国带来长期价值。（完）