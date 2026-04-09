富寿省积极向国际游客推广旅游形象

越通社富寿省——富寿省4月8日晚与国际游客代表团举行见面会，吸引省人民委员会、各厅局和当地旅游企业代表参加，旨在加强旅游合作并开拓国际游客市场。这也是宣传推广富寿省旅游目的地形象，吸引更多国际游客前来观光旅游的契机。



富寿省是民族发源地，拥有丰富多样、独具一格的历史文化遗产和壮丽多样的自然景观，文化旅游、信仰旅游、生态旅游和度假旅游有许多有利发展条件。凭借作为连接北部山区和丘陵地区与首都河内的重要门户位置，以及便捷的交通体系，当地跨区域旅游和国际旅游发展空间较大。 富寿省人民委员会副主席阮克孝



近年来，富寿省旅游业取得了积极发展成效；2025年接待游客量约1450万人次，旅游总收入约达14.8万亿越盾。该省将旅游业确定为重要经济产业，致力打造文化—庙会旅游中心、北部地区领先的寻根溯源、信仰旅游、生态旅游和度假旅游目的地。



富寿省文化体育与旅游厅代表指出，近年来，当地旅游业保持良好增长态势，旅游产品结构日益多样化，服务质量逐步提升，能够更好地满足国内外游客的需求。仅在2025年雄王祭祖日假期间，当地在高峰期接待游客约550万人次，充分彰显了祖地文化—信仰旅游的吸引力。与此同时，清水温泉、春山国家公园、龙谷茶山等其他景点也日益受到游客青睐，进一步推动文化旅游、信仰旅游、生态旅游、度假旅游、社区旅游产品多元化。

4月8日下午，富寿省旅游协会与越南旅游协会及富寿省文化体育与旅游厅联合安排来自8个国家和地区的80多家国际旅游社企业代表前来考察和参观当地雄王庙历史遗迹区、西天旅游区和三岛等个旅游景点。



在各个旅游景点，各家国际旅游社企业代表亲自了解文化旅游、信仰旅游和生态旅游产品，并体验当地特色活动。印度尼西亚Levi Tour旅游公司总经理阿古斯·巴列维（Agus Pahlevi）表示，他已来过越南11次以上，但这是他第一次参观富寿省的西天旅游区。他认为，越南是东南亚地区的潜在旅游市场，在文化和饮食方面与印度尼西亚有许多相似之处。



菲律宾Maubbie旅游公司负责人表示，富寿省的各个旅游目的地具有独特的传统文化价值和自然景观；强调未来计划组织菲律宾游客前来体验当地文化、信仰与度假旅游产品等。（完）

