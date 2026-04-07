越南力争成为地区领先的旅游目的地

越通社河内——凭借丰富的自然优势和清晰的政策导向，越南正逐步确立其作为地区领先的生态旅游目的地地位，并在经济增长与环境保护之间寻求平衡。



权威旅游网站《旅游世界》（Travel and Tour World - TTW）近日刊文称，近年来，越南在旅游发展战略中实现了强劲转型，重点聚焦于生态与自然旅游。这不仅是全球性的趋势，也是保护宝贵资源、吸引日益关注可持续发展游客群体的必然选择。



打造“绿色杠杆”政策



深刻认识到潜力与挑战，越南政府早已明确了可持续旅游发展战略。根据《2021-2030年阶段旅游系统规划及2050年愿景展望》，目标是提高生态旅游占比，并与资源保护及生物多样性相结合。



这一导向不仅促进了经济增长，还要求最大限度地减少对环境的负面影响。各地正受到鼓励，积极开发“绿色旅游”产品，并提高社区及游客对保护自然的意识。发展与保护的有机结合正成为旅游行业的核心轴心，助力旅游业免于重蹈许多国家曾经历过的“过度开发”之覆辙。



越南被评为全球生物多样性最高的国家之一，跻身世界生物资源最丰富的20个国家之列。由北向南分布着30多个国家公园及数十个自然保护区，构成了丰富多样的目的地网络。



风芽-格榜国家公园、菊芳国家公园以及三海湖国家公园等地正成为吸引自然爱好者的亮点。在这里，游客不仅可以观光旅游，还可以参加徒步（Trekking）、观鸟、露营及探索生态系统等活动。这些体验有助于增强环保意识，使每一次旅行都成为一趟研学之旅。



广平燕洞（Hang En）壮丽而神秘的景象。图自越通社

社区旅游——生态旅游的“核心”



全社会的共同参与是越南生态旅游取得初步成功的关键因素之一。社区旅游模式不仅创造了生计，还鼓励居民保护资源。



在沙坝，少数民族村寨大力发展民宿及文化体验旅游模式。游客可以与当地居民同吃同住，参与日常生活，深入了解本土文化。



在九龙江三角洲地区，依托水乡、红树林和农业的生态旅游也在蓬勃发展。当地居民任导游，直接参与旅游价值链，从而提高收入和保护意识。



不仅限于旅游产品，越南旅游企业也正朝着可持续方向转型。许多酒店和度假村开始采用可再生能源、减少塑料垃圾，并优先使用当地产品。



生态旅游成为增长的“绿色动力”



凭借丰富的自然基础、正确的政策导向以及社区的共同参与，越南正迎来成为东南亚生态旅游首选目的地的巨大机遇。然而，未来的道路仍需坚定不移地保护环境、控制开发规模并提升服务质量。只有在开发与保护之间取得平衡，生态旅游才能真正成为经济增长的“绿色动力”。



在全球游客日益关注可持续体验的背景下，越南正具备实现突破的优势。如果能充分利用这一契机，旅游业不仅将为经济做出贡献，还将成为保护自然、为子孙后代价值的先锋力量。（完）