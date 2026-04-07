旅游

越南力争成为地区领先的旅游目的地

凭借丰富的自然优势和清晰的政策导向，越南正逐步确立其作为地区领先的生态旅游目的地地位，并在经济增长与环境保护之间寻求平衡。

凭借海拔1700米的高度，普良（Pu Luong）山顶正逐渐成为徒步旅游（Trekking）的理想目的地。图自越通社
凭借海拔1700米的高度，普良（Pu Luong）山顶正逐渐成为徒步旅游（Trekking）的理想目的地。图自越通社

越通社河内——凭借丰富的自然优势和清晰的政策导向，越南正逐步确立其作为地区领先的生态旅游目的地地位，并在经济增长与环境保护之间寻求平衡。

权威旅游网站《旅游世界》（Travel and Tour World - TTW）近日刊文称，近年来，越南在旅游发展战略中实现了强劲转型，重点聚焦于生态与自然旅游。这不仅是全球性的趋势，也是保护宝贵资源、吸引日益关注可持续发展游客群体的必然选择。

打造“绿色杠杆”政策

深刻认识到潜力与挑战，越南政府早已明确了可持续旅游发展战略。根据《2021-2030年阶段旅游系统规划及2050年愿景展望》，目标是提高生态旅游占比，并与资源保护及生物多样性相结合。

这一导向不仅促进了经济增长，还要求最大限度地减少对环境的负面影响。各地正受到鼓励，积极开发“绿色旅游”产品，并提高社区及游客对保护自然的意识。发展与保护的有机结合正成为旅游行业的核心轴心，助力旅游业免于重蹈许多国家曾经历过的“过度开发”之覆辙。

越南被评为全球生物多样性最高的国家之一，跻身世界生物资源最丰富的20个国家之列。由北向南分布着30多个国家公园及数十个自然保护区，构成了丰富多样的目的地网络。

风芽-格榜国家公园、菊芳国家公园以及三海湖国家公园等地正成为吸引自然爱好者的亮点。在这里，游客不仅可以观光旅游，还可以参加徒步（Trekking）、观鸟、露营及探索生态系统等活动。这些体验有助于增强环保意识，使每一次旅行都成为一趟研学之旅。

vnanet-potal-quang-tri-tour-kham-pha-du-lich-mao-hiem-hang-son-doong-hut-khach-8468906.jpg
广平燕洞（Hang En）壮丽而神秘的景象。图自越通社

社区旅游——生态旅游的“核心”

全社会的共同参与是越南生态旅游取得初步成功的关键因素之一。社区旅游模式不仅创造了生计，还鼓励居民保护资源。

在沙坝，少数民族村寨大力发展民宿及文化体验旅游模式。游客可以与当地居民同吃同住，参与日常生活，深入了解本土文化。

在九龙江三角洲地区，依托水乡、红树林和农业的生态旅游也在蓬勃发展。当地居民任导游，直接参与旅游价值链，从而提高收入和保护意识。

不仅限于旅游产品，越南旅游企业也正朝着可持续方向转型。许多酒店和度假村开始采用可再生能源、减少塑料垃圾，并优先使用当地产品。

生态旅游成为增长的“绿色动力”

凭借丰富的自然基础、正确的政策导向以及社区的共同参与，越南正迎来成为东南亚生态旅游首选目的地的巨大机遇。然而，未来的道路仍需坚定不移地保护环境、控制开发规模并提升服务质量。只有在开发与保护之间取得平衡，生态旅游才能真正成为经济增长的“绿色动力”。

在全球游客日益关注可持续体验的背景下，越南正具备实现突破的优势。如果能充分利用这一契机，旅游业不仅将为经济做出贡献，还将成为保护自然、为子孙后代价值的先锋力量。（完）

越通社
#生态旅游 #绿色杠杆 #可持续性 #生物多样 #国家公园 #自然保护 #研学旅行
关注 VietnamPlus

相关新闻

位于兴安省的Vinmec Ocean Park 2医院是治疗与度假相结合的模式。图自劳动报

越南医疗旅游产业有望在2033年实现近40亿美元收入

越南卫生部目前就《高质量医疗诊治服务发展及医疗旅游促进方案》草案征求意见，旨在吸引外国游客及高收入越南公民。该草案设定的目标是：到2030年，河内、胡志明市、岘港、广宁和庆和等5个重点省市将开展“医院-酒店-度假区-旅行社”一体化的医疗旅游模式。

越门海滩坐落在石捍河口。图自越通社

唤醒越南中部地区海洋旅游发展潜力

松门、越门和草洲（Cồn Cỏ）特区正面临成为广治省乃至越南中部地区海洋旅游"黄金三角"的机遇。为有效挖掘这一潜力，当地政府需要从大众旅游转向开拓高端细分市场，发挥静谧空间、绿色建筑和历史深度的优势。

更多

赫蒙族同胞在怀门村的粮仓采用两层结构，以木材建造并铺设杉木屋顶，独立于居住区，用于存放稻谷、木薯、红薯及玉米等农产品。

走进“天顶之村”探索木与石为主的建筑

在乂安省偏远的边境地区，有一个依偎在云间山腰的村落——怀门村（Huồi Măn），当地居民和游客亲切地称其为“天顶之村”。该海拔近1700米的村落是仁梅乡的21个村之一。

胡志明市努力实现2026年接待国际游客1100万人次的目标。图自越通社

胡志明市推出多项优惠 激发节假日与暑假出游热

2026年4月初，胡志明市许多旅游企业已推出系列丰富的旅游线路，迎接雄王祭祖日、南方解放日、国际劳动节以及2026年暑假客流。这些产品不仅提供大幅度优惠折扣，还通过加强胡志明市与各地之间的旅游联动，提升游客体验感。

富贵拥有众多自然景观。图自越通社

富贵特区在林同省海洋旅游与经济发展战略中的定位

林同省2025-2030年任期党代会决议确定了战略愿景，即注重规划、优化海洋经济发展空间布局；重点发展新兴海洋经济产业，并与维护海洋岛屿主权任务相结合，加强海洋生态系统保护与修复。其中，距离大陆56海里的富贵特区是这一战略导向中的重要亮点。

庆和省率先推进绿色可持续旅游发展

庆和省率先推进绿色可持续旅游发展

凭借完善的交通基础设施、达到国际标准的美丽海湾以及多样化的旅游生态系统，庆和省被评为越南领先的海洋旅游中心之一。为跻身国际和地区一流旅游目的地行列，该省正努力完善战略性基础设施，加大招商引资力度，大力开发高端、专业化旅游产品。

众多游客参观顺化皇城午门。 图自越通社

保持增长势头 提升越南旅游业竞争力

在旅游业持续复苏的背景下，越南提出2026年接待国际游客约2500万人次、国内游客1.5亿人次的目标。在保持增长势头的同时，提升旅游产品质量和目的地竞争力正成为当务之急。

顺化大内。图自越通社

越南旅游业努力保持市场节奏

受客观因素影响，燃油价格近期明显上涨，给越南旅游业带来连锁压力。机票上涨，行程被取消，远途客源下降，迫使企业必须采取系列应急措施，如重组产品结构、稳住价格以及转向近程市场。

顺化市御河。图自huengaynay.vn

顺化开通御河航道 启动京城内水上旅游项目

顺化市人民委员会公布开通全长3.5公里的御河航道，自2026年4月10日起投入使用。这是预计于4月30日投入运营的旅游电动船项目的启动阶段，为通过水上绿色交通和体验式旅游开发文化遗产空间开辟新途径。

下龙湾与兰夏湾跨遗产区海上旅游线路正式开通。图自越通社

下龙湾与兰夏湾跨遗产区海上旅游线路正式开通

自4月1日起，广宁省与海防市正式实施跨遗产区客运方案，开通下龙湾与兰夏湾之间的海上旅游线路。这是两地落实合作承诺、发挥获联合国教科文组织评为世界自然遗产的“下龙湾-吉婆群岛”价值的重要举措。

外国游客欣赏沙坝稻田美景。图自越通社

越南旅游业努力保持增长势头

春节高峰期过后，越南国内旅游市场继续保持活跃态势，多地游客量保持稳定。亲近自然及文化—精神遗产的旅游类型仍受青睐，这表明短途度假结合探索体验的趋势正引领2026年头几个月的市场走向。

在河内还剑湖步行街区的八角楼，每周日午后举办的“周末音乐”活动正逐渐成为首都居民和游客熟悉的打卡点。图自越通社

文化—新时代首都河内发展强大动力

在河内的发展进程中，文化正逐步凸显其作为精神基础、内生动力和重要增长引擎的作用。从社区艺术空间到大型国际盛事，从政策导向到具体行动，首都河内正在构建一个充满活力的文化产业生态系统，助力塑造新时代中创意、融合与可持续发展的城市面貌。

游客在海盗岛群岛沿岸体验划立桨板（SUP）和潜水捕捞海鲜。图自越通社

2026 年越南致力于促进旅游业实现新突破

近期旅游市场发生了许多值得关注的变动，充分反映了国内外游客需求的转变。在成本上升的背景下，近郊游、自助游及本土体验等趋势日益占据主导地位。

韩松洞被确认为世界上最大的天然溶洞。图自越通社

大力推广广治省韩松洞旅游形象

美国哥伦比亚广播公司电视台《60分钟》（60 Minutes）节目于越南时间3月30日上午7时（美国东部时间3月29日晚7时）播出了关于越南广治省韩松洞的专题片，产生了广泛的传播效应，确立广治省在全球旅游版图上的目的地地位。

会安是国内外游客青睐的旅游目的地。图自越通社

越南成为菲律宾游客颇具吸引力的旅游目的地

2025年，越南接待菲律宾游客超过48.2万人次，使其成为菲律宾游客颇具吸引力的旅游目的地。此外，东盟内部的免签政策也为两国继续推进旅游合作并增进人民交流奠定了良好的基础。

游客涌向北宁省西安子信仰生态旅游区。图自越通社

助力越南旅游业发展的战略资源

在绚烂的春色中，传统节庆活动正在全国各地多个地区热闹举行。传统节庆不仅为每个人开辟了寻根溯源、“触摸”独特历史文化价值的空间，而且还展现出其潜力和优势，成为推动旅游业、助力地方经济发展的战略资源。

2026年3月27日，嘉莱省文化体育旅游厅为靠泊归仁港的“诺贝尔卡利多尼亚——蓝天岛”号邮轮国际游客团举行欢迎仪式。图自越通社

2026年国家旅游年：嘉莱省旅游的潜力和前景

3月27日下午，越南文化体育与旅游部同嘉莱省人民委员会举行了题为“嘉莱省旅游的潜力和前景”的论坛，吸引从事旅游领域的200多名管理人员、专家、投资者及企业代表参加。