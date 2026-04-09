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越南与巴西推动科技合作关系向更深层次更高效能迈进

越南与巴西战略伙伴关系在多个领域上均呈现出全方位发展态势。这是越南驻巴西大使裴文毅日前与巴西国家科学技术发展委员会（CNPq）主任、科学教授、量子物理学家奥利瓦尔·弗雷雷·儒尼奥尔（Olival Freire Junior）举行工作会谈时所强调的内容。

越南驻巴西大使裴文毅与巴西国家科学技术发展委员会主任奥利瓦尔·弗雷雷·儒尼奥尔。图自越通社
越南驻巴西大使裴文毅与巴西国家科学技术发展委员会主任奥利瓦尔·弗雷雷·儒尼奥尔。图自越通社

越通社巴西利亚——越南与巴西战略伙伴关系在多个领域上均呈现出全方位发展态势。这是越南驻巴西大使裴文毅日前与巴西国家科学技术发展委员会（CNPq）主任、科学教授、量子物理学家奥利瓦尔·弗雷雷·儒尼奥尔（Olival Freire Junior）举行工作会谈时所强调的内容。

越通社驻南美记者报道，裴文毅在工作会谈上指出，2025年越巴双边贸易金额达77.6亿美元，力争 2030年将这一数字提升至150亿美元。目前，巴西是越南在拉丁美洲地区最大的贸易伙伴，而越南正为巴西进入东盟市场和亚太地区市场发挥着重要的桥梁作用。

裴文毅强调，越南正全力抓好关于科技发展与创新的重大主张贯彻落实，将其视为实现可持续发展的关键动力。同时，希望与巴西深化可再生能源、环境技术等优势领域的合作关系，并逐渐拓展至人工智能（AI）、量子技术以及半导体产业等核心技术领域。

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双方代表合影。图自越通社

裴文毅提议加强巴西国家科学技术发展委员会与越南科学技术翰林院、越南社会科学翰林院等顶尖科研机构以及河内国家大学、胡志明市国家大学等权威院校之间的对接合作。

奥利瓦尔·弗雷雷强调，两国科研机构、高校及企业之间存在巨大的合作潜力；支持越南与巴西企业扩大科研、技术与创新领域合作范围。特别是，巴西高度评价双方在高科技农业、乙醇生物燃料生产、电子及半导体产业等领域的合作前景。

奥利瓦尔·弗雷雷还表示，巴西国家科学技术发展委员会愿意派遣科学技术专家代表团前往越南工作，进一步推动双方合作关系向更深层次更高效能迈进等。（完）

越通社
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